Araceli Arámbula entusiasmada por su nuevo proyecto televisivo

A unos días del estreno de la segunda temporada de la serie estadounidense, La Doña, Araceli Arámbula se dijo entusiasmada y aseguró que la historia dará mucho de que hablar a la audiencia.

Pese a no revelar detalles, la actriz compartió que "viene con todo" en esta segunda temporada, en la que estará acompañada por Kika Edgar, Danna Paola, David Zepeda y Carlos Ponce entre otros.

“Hemos trabajado mucho en esta historia”, dijo Arámbula a la prensa a su regreso a la ciudad tras unos días de descanso por las fiestas decembrinas, mismo que aprovechó para celebrar los cumpleaños de sus hijos Miguel y Dani.

La temporada a estrenarse el 13 de enero, primero en Estados Unidos y luego en México, cuenta la historia de "Altagracia Sandoval", quien ha regresado para cobrar deudas del pasado y recuperar lo suyo; la desaparición de su hija y yerno marcarán el ritmo de la trama.

Por otra parte, la actriz indicó que no desea ser parte de la serie que se prepara de su expareja, Luis Miguel, porque siente que no tiene nada que aportar al proyecto, "no me han invitado para que cuente sobre mi relación y no estoy interesada".

De ahí que, llegado el momento, si está contemplada en alguna parte de la historia, lo platicaría con sus abogados, los encargados de dichas cuestiones "yo no estoy enterada de nada de la serie y repito, no se han acercado a mi”.

La actriz sostuvo una relación de varios años con Luis Miguel, con quien procreó dos hijos, los que no tienen alguna cercanía con el intérprete desde la separación de sus padres.