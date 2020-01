Abrazan a Torreón

Lo ocurrido ayer en una institución educativa de Torreón, donde un niño mató a su maestra y luego se suicidó, marcó a la Comarca Lagunera.

La masacre efectuada en el colegio Cervantes cimbró a la región, al país y al mundo entero, ya que medios de todos lados dedicaron importantes espacios al crimen que cometió el infante que cursaba el sexto grado de primaria.

Actores y cantantes laguneros como Héctor Kotsifakis, Denisha, Pedro Vicente y Rodrigo Virago lamentaron el crimen y pidieron a los habitantes de la Comarca unirse y ayudarse los unos a los otros.

Virago, quien ha actuado en filmes, obras de teatro y series, comentó en entrevista que la masacre de este viernes genera una gran cantidad de preguntas acerca de cómo la sociedad está fallando.

"Lo sucedido en Torreón, sin duda, es una noticia que trastoca y nos hace plantearnos muchas preguntas, como qué es lo que motiva a un niño a llevar armas a su escuela para detonarlas en contra de sus compañeros y maestros, qué estamos haciendo mal y en qué tenemos que poner más atención".

Rodrigo recordó que La Laguna ha vivido episodios muy tristes en los que la violencia, asesinatos y el miedo eran el pan de cada día.

"No podemos permitir como sociedad regresar a esos tiempos. Unidos somos más y más fuertes, creo que es necesario que prediquemos más amor, más escucha, más empatía, más respeto. Decía Martín Luther King: 'La violencia crea más problemas sociales que los que resuelve'".

La actriz de telenovelas como Cita a ciegas, Denisha, dijo que se siente muy triste por la desgracia que pasó en el colegio, donde ella y muchos miembros de su familia estudiaron.

"Siento profundamente las pérdidas humanas. Me entristece demasiado que mi ciudad esté pasando por una ola de violencia de nuevo y que cada vez sean generaciones más jóvenes las que están involucradas en actos delictivos.

"Espero que la comunidad del Cervantes se levante pronto de esta desgracia. Yo estudié ahí, mi mamá y mis tíos. Es una comunidad que quiero profundamente y me da tristeza que estén pasando por esto. Mi más sentido pésame a los familiares de las personas fallecidas".

Al igual que Rodrigo, Denisha pidió a los habitantes de la Comarca que se respeten unos a otros y que padres e hijos tengan una mayor comunicación.

"Es necesario estar más cerca de los hijos. Debemos saber qué hacen, con quiénes se juntan y adónde van. Si no los cuidamos, las consecuencias pueden ser fatales", sostuvo vía telefónica.

El cantante de música ranchera Pedro Vicente opinó que el crimen del niño jamás debió haber ocurrido, razón por la que solicitó al pueblo lagunero compromiso y unión.

"Es necesario cambiar nuestra manera de pensar y de actuar. Hay que involucrarnos más con nuestros hijos. Desgraciadamente hoy en día hemos perdido muchas costumbres que nos inculcaban nuestros abuelos o padres.

"Hay que ponernos las pilas a la hora de ver crecer a nuestros hijos. No podemos dejarles todo a la escuela o a los maestros. Los chicos deben saber que con sus padres pueden formar grandes equipos", expresó.

El actor Héctor Kotsifakis comentó que espera que la Comarca Lagunera no vuelva a los tiempos en los que imperaba la violencia.

"Torreón apenas venía para arriba, ya hay vida nocturna y de repente me cuentan que están pasando algunas cosas, ojalá y no volvamos a los tiempos de antes. Torreón no se lo merece, hay gente buena y muy trabajadora".

Artistas se valieron de sus redes sociales para lamentar la masacre en Torreón y enviar buenas vibras a la ciudad.

Chumel Torres envió un abrazo a la región. "Un abrazo fuerte a todos en Torreón. Una oración por este pobre chavillo y sus compañeritos y familias y todos allá. Sin palabras", posteó en su Twitter.

Carlos Rivera y Tatiana se valieron de la red del pajarito azul y Facebook, respectivamente, para expresar su sentir.

"En shock por lo sucedido en Torreón en el #ColegioCervantes. Rezamos por todos los afectados", externó Rivera.

"Me siento muy triste por lo sucedido en Torreón, Coahuila. Luces se apagaron. Por favor, cuiden el contenido que consumen los niños, no los hagan crecer antes de tiempo, promuevan la Mochila Segura, cuídenlos.

"Es importante que los niños tengan a alguien en quien confiar para externar sus emociones, sin sentir miedo por eso. Evitemos actos de violencia, los niños no tienen la culpa", redactó Tatiana.

Por su parte, el actor Odiseo Bichir dijo a este diario que: "Es muy triste noticia, mis condolencias a las familias afectadas. Los abrazamos con el corazón".