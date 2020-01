El relato de los estudiantes del Colegio Cervantes

"¡Hubo balazos!", fue como recibió uno de los pequeños estudiantes del Colegio Cervantes campus Bosque a sus abuelos, quienes aguardaron por varias horas a las afueras de la puerta de acceso, ansiosos por abrazarlo y llenarlo de besos. Y así fue.

El estudiante, visiblemente consternado con lo sucedido, comenzó su relato mientras su abuela lo llenaba de besos y entre lágrimas escuchaba su versión de los hechos, al haber sido testigo de lo sucedido la mañana de ayer, en donde un joven atentó contra sus compañeros, mató a una maestra y después se quitó la vida de un tiro en la cabeza.

Otros alumnos, quienes presentaron crisis nerviosas, fueron consolados por sus padres. Y es que esa fue la imagen que predominaba en los alrededores del Bosque Venustiano Carranza, en donde la mayoría de los papás estacionó sus vehículos al ver cerrada la vialidad que conduce al colegio.

A otros padres se les pudo ver corriendo desesperados desde calles cercanas al plantel, para recoger a sus hijos con la esperanza de que no se encontraran entre los lesionados.

La calzada Juan Pablos se vio "invadida" por los padres de familia que caminaban abrazados de sus hijos, muchos de ellos en medio de lágrimas, y otros más, escuchando de ellos lo que había sucedido.

Historia

"Susana" supo de la noticia por su hermana, quien le informó que se había registrado una balacera al interior del plantel, y sin dudarlo, se trasladó de inmediato al colegio, nerviosa y con la esperanza de que sus dos pequeñas hijas se encontraran fuera de peligro.

"Mi hermana me dijo que me regresara al colegio porque se había registrado una balacera y le pregunté que si cerca del bosque o dónde, y me dijo que al interior del plantel". Pero fue su hija la mayor, quien cursa el primer grado de secundaria, la que le llamó desde su celular para informarle que tanto ella como su hermana, de cuarto grado, se encontraban bien.

"Fue un alivio", dijo Susana, quien se vio interrumpida en su relato por sus hijas, quienes comentaron que fueron resguardados por sus maestros al escuchar las detonaciones.

"Primero, escuchamos un ruido normal y pensamos que era que un colchón que se había caído y luego, empezamos a escuchar más ruidos, pero más fuertes", contó "Sandra", alumna de primer grado de secundaria.

"Empezaron a decir que le dispararon a un profesor, y que a dos niños", contó.

"Empezaron a llegar las maestras a los salones para ver si estábamos todos bien y que no saliéramos", relató la jovencita, quien reconoció que por un momento temieron por la vida de una de sus compañeras que en el momento de la tragedia se encontraba en el baño, pero por fortuna, dijo, una maestra la pudo resguardar en su salón. Mientras su hija relataba lo sucedido, su madre trataba de contener las lágrimas.

Tiempo

El tiempo para muchos fue largo ante la incertidumbre que se vivía en el momento, pues a decir de los propios padres, ninguna autoridad escolar les explicó lo que pasaba.

8:20 HORAS

Se registró la tragedia, la cual quedará marcada para siempre en los estudiantes.