Otra acusación a esposo de Yadhira Carrillo

La que tuvo un cierre y un inicio de año complicado fue la actriz Yadhira Carrillo, pues a pesar de mantenerse en aparente tranquilidad tras la detención de su esposo, el abogado Juan Collado, las cosas parecer complicarse más para él. De acuerdo a una investigación de El País, Collado usó empresas fantasma en México para cobrar dinero en Andorra. Hasta el cierre de esta edición, la actriz no se había manifestado sobre las nuevas acusaciones a su esposo.

La última aparición de Carrillo fue en el Reclusorio Norte, hasta donde acudió para ver a su esposo Juan Collado, preso desde el verano pasado bajo cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, ahí la actriz tuvo un encuentro con la prensa, a quien le contó cómo se encuentra su marido. Luego de que Collado reportara algunas complicaciones de salud, Yadhira aseguró que ya se encuentra mucho mejor: "Bien, sí, resfriado un poco, porque adentro es frío, entonces yo creo que un poquito sí te afectan están temperaturas, pero está muy bien, sólo que está… de repente encuentra desconsuelo, tristeza, como todos nosotros, porque llegan momentos muy duros de tristeza y de desolación, cuando eres inocente y dice 'no puede ser que yo esté aquí, yo que he sido trabajador y que he ayudado a toda la gente que he podido ayudar en mi vida, la gente que necesita, ¿por qué me toca estar aquí?'", expresó.

Por otro lado, Yadhira desmintió cualquier tipo de enemistad con la exesposa de su marido, la actriz Leticia Calderón. Durante una entrevista para el programa Despierta América, habló sobre los hijos de su esposo con Calderón, asegurando que él sólo se ha comunicado con ellos a través de llamadas desde el reclusorio. "Aquí adentro tienen teléfonos, de tarjeta, tu compras tu tarjeta, las personas que están adentro compran su tarjeta y pueden llamar, Juan siempre les está llamando y le contestan los niños, divinos", aseguró Yadhira.

Al ser cuestionada sobre si tendría algún problema en toparse con Leticia Calderón, Carrillo respondió: "Mi casa siempre es su casa, con todo el cariño del mundo, para siempre", y aclaró que nunca tuvieron conflictos.