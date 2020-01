Bien dicen que la mejor defensa es el ataque.

Donald Trump, asediado por un juicio político penoso y escandaloso del cual saldrá librado, pero no ileso, recurrió en el inicio de este año electoral a la embestida bélica.

Cuando los demócratas en Washington estaban listos para continuar con su campaña de desprestigio en contra del presidente norteamericano, Trump responde con una acción militar certera e implacable en contra de un alto mando del gobierno iraní.

La muerte del poderoso general Qasem Soleimani, líder de la fuerza élite Quds, sorprendió a los países de Medio Oriente, empezando por Irán que no esperaban una agresión norteamericana de tal naturaleza.

Soleimani era un peligroso enemigo de los Estados Unidos, pero por ser un oficial de alto rango del régimen iraní nadie imaginaba que terminaría muerto en un bombardeo contra su comitiva en Bagdad, Irak, por un dron de combate que cumplió al dedillo las instrucciones militares.

Al general Soleimani se le acusaba de varios cientos de muertes de estadounidenses en distintos atentados realizados en el Medio Oriente y según las autoridades norteamericanas existían evidencias de que fraguaba varios ataques más en el futuro.

Lo cierto es que en las siguientes horas del preciso ataque contra el general iraní, el mundo parecía que se le venía encima a Trump y que su estrategia militar y política se caería los suelos.

No ha sido así hasta el momento, el ataque en represalia por parte del gobierno iraní no provocó daños mayores ni bajas en el ejército norteamericano, por el contario pareciera que la muerte de Soleimani puso días después un alto a los ánimos guerreros de los iraníes.

A su vez Trump consiguió encauzar --al menos durante toda esta semana-- la cobertura mediática hacia el Medio Oriente en lugar del juicio político cuyos preparativos darán inicio en cualquier momento en el Senado norteamericano.

Para los norteamericanos no existe mejor presidente que aquel que defienda militarmente con éxito a su país. De ahí que ha sido tradicional que en épocas preelectorales se promuevan guerras o se realicen ataques bélicos, presuntamente para ganar imagen y por consecuencia votos.

Donald Trump no ha iniciado en sus tres años de gobierno ninguna guerra, por el contrario, ha tendido a reducir la presencia de los militares norteamericanos en Irak y Afganistán.

Ahora con esta sorpresiva acción todo es posible esperar, pero lo cierto es que tampoco Trump se manda solo en su país y es probable que la ejecución de Soleimani haya sido estratégicamente planeada de tiempo atrás por los altos mandos militares de Washington.

Una operación similar de alta precisión se llevó a cabo en tiempos del gobierno de Barack Obama cuando fue ejecutado Osama bin Laden el 2 de mayo del 2011, en Abbottabad, Pakistán, precisamente un año y medio antes de la elección presidencial.

Pronto veremos si Trump consigue recuperar su imagen ante los electores del vecino país o si por el contrario lo vemos de nueva cuenta envuelto en los dimes y diretes del juicio político organizado por sus enemigos del partido Demócrata.

No se midió el gobierno del país vecino del norte al anunciar que los mexicanos que pidan asilo en Estados Unidos deberán realizar la espera del trámite en Guatemala. Seguramente que la decisión será en breve reconsiderada por los primos yanquis en aras del respeto y la amistad hacia México… Lo que nos faltaba: abrir un banco oficial con 2,700 sucursales en el país solo para realizar los pagos de los programas sociales representa un gasto oneroso por no decir que estúpido cuando existen tantos otros bancos e instituciones que bien podrían ejecutarlos. ¿O acaso se trata de una estrategia de largo plazo para minar la pujanza de la banca comercial?... La extorsión realizada en días pasados en contra de la madre de la escritora Denise Dresser más parece una amenaza velada en contra de la valiente periodista que se ha destacado por ser una de las más críticas del actual gobierno federal y de los altos personajes del poder en México. Bien harían las autoridades respectivas en investigar a fondo este grave incidente porque no suena nada lógico que un grupo criminal intente extorsionar a una mujer de 83 años, madre de una prestigiada intelectual mexicana.

