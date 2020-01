Corral quiere ser referente en el Atlético

uando Charlyn Corral decidió desenfundarse la camiseta del Levante para vestir los colores del Atlético de Madrid sabía que se estaba dando la oportunidad de jugar en el mejor equipo del último trienio en España. Eso supuso salir "de la zona de confort" y empezar de cero en una nueva ciudad, con nuevas compañeras y un nuevo sistema de juego.

Sobre sus primeros meses en el club colchonero conversó tras el entrenamiento de ayer, bajo un atípico calor invernal y con algunos aviones sobrevolando el cielo, como queriendo hacer un símil de su llegada a Europa.

"Cuando llegué, nadie me conocía. A día de hoy, la gente tiene expectativas altas por lo que he hecho. Me motiva porque quiere decir que he acostumbrado a la gente a estar arriba", confesó la delantera colchonera.

Sobe su balance en sus primeros seis meses con el equipo, dijo que: "yo sabía al venir aquí que iba a ser difícil. He tenido buenos y no tan buenos momentos. Estoy contenta porque está siendo un reto para mí. Sé que puedo aportar más, dar más. Como equipo no estamos como quisiésemos estar, porque estamos lejos del Barcelona, pero queda mucho y no dejaremos de luchar. Tengo el sentimiento de que podemos dar más como equipo y yo, personalmente.

Me gusta ser positiva y pensar que las cosas pueden cambiar. Es mi objetivo ahorita mejorar a corto plazo porque todavía nos queda lo más importante. Es momento de seguir trabajando y de seguir creyendo".

Sobre la historia que le gustaría escribir en el Atlético, la delantera mexicana dijo que le gustaría ser un referente del equipo.

"Me gustaría ser referente del club. Poco a poco me he ganado el cariño de la gente, aunque ya era conocida en España por lo que hice en años interiores. Me gusta que la gente se sorprenda más del trabajo del día a día y no se quede solo con los goles, con los números y las estadísticas. Quiero que vean lo que soy como persona y como deportista. Hoy en día me he ganado ese cariño de la gente.

Como todos, este es un equipo que exige ganar y estar siempre en el primer lugar, aquí la exigencia es mayor y a mí me gusta. No me da miedo que me exijan, yo soy la primera que me exijo.

Esto es de momentos. Yo sé que el fútbol es muy cambiante. Hoy puedes estar un poquito abajo, de repente subes. Yo intento siempre mantener mi equilibrio. No me gusta festejar cuando me va bien y tampoco llorar cuando las cosas me van mal.

La delantera dijo que espera salir pronto de la mala racha que tiene.

"Hice una buena rachita, como de seis partidos marcando.

Ahora hay que salir de esta mala racha de no marcar. Tengo que tener paciencia, calma. En este último juego tuve las oportunidades, no entraron. Cuando juegas de delantera siempre tienes que saber que está cerca el gol. Sé que cuando llegue, me voy a enrachar otra vez. Por ahora estoy en esa etapa donde no quisiera estar".