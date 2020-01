M'Balia asegura que sí habrá festejo

A pesar de los desacuerdos que ha enfrentado, la agrupación OV7 ya prepara una serie de sorpresas para la celebración por sus 30 años de carrera.

M'Balia Marichal, integrante de la banda, declaró a los medios que ella desconoce los motivos de los problemas entre sus compañeros con Ari Borovoy, "a mí no me tocó esta situación, por lo que no puedo opinar".

"Todos son personas increíbles y los amo", agregó la intérprete, quien mencionó que este conflicto se dio luego de que Ari anunció a través de su empresa de representaciones que OV7 quedaría fuera de la gira de los 90's Pop Tour, situación que días después se arregló.

Sin embargo, siguen los desacuerdos y a través de las redes sociales los integrantes de la agrupación han dejado clara su molestia, por esta y otras situaciones expuestas.

La cantante señaló que ya comenzaron a soltar ideas para planear el espectáculo que realizarán por sus 30 años de carrera, pues esto debe ser algo muy pensado, "no se puede hacer en tres días y tenemos un gran reto, pero será emocionante".

"Los 30 vienen con todo", apuntó M´Balia, quien señaló que en marzo regresará al teatro con la puesta en escena Los negros pájaros del adiós.