Desconocen cómo operará Insabi

La Jurisdicción Sanitaria número VI desconoce los detalles de cómo operará el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el cual entró en funciones a nivel nacional este 1 de enero. Esperan que sea en lo que resta de esta semana o en la siguiente, que se den los detalles por parte de la Secretaría de Salud Federal a través de la Secretaría en el Estado.

El titular de la jurisdicción con sede en Torreón, César del Bosque, indicó que hasta el momento no se han tenido instrucciones a nivel federal sobre qué programas operará el Insabi ni cómo lo hará.

Reconoció que fue a través de lo que se ha difundido a nivel nacional por parte del propio presidente Andrés Manuel López Obrador y lo que se ha publicado a nivel local, como se ha enterado del funcionamiento de este nuevo órgano de salud.

"No hemos recibido instrucciones, sino que lo que todo mundo sabe, que se supone que a partir del 1 de enero ya deberíamos de recibir a la gente que llegue con su credencial del INE u otra identificación para poderla atender...Todavía no nos dicen si van a ser todos los programas a los mismos del Seguro Popular, no hemos recibido el medicamento específico", explicó del Bosque.

Explicó que, a diferencia de otros estados, en la región Lagunera no se han registrado conflictos por la atención a través de este nuevo mecanismo.

"Seguimos trabajando bien, no se nos ha complicado como en otros estados. Afortunadamente hay suficiente abasto de medicamentos y de insumos para seguir atendiendo a la población abierta, que es a la que siempre hemos atendido. Se supone que habrá un apoyo extraordinario. como lo anunció el presidente de la República, de alrededor de 120 mil millones de pesos para apoyar al Insabi, vamos a ver a que lleguen los apoyos a los estados", comentó.

Sobre el abasto en medicamentos, el jefe de la Jurisdicción dijo que se mantienen con una cobertura de un 80 a un 85 por ciento, el resto es el propio paciente el que debe adquirir lo necesario.

"No dejamos de tener alguno que otro faltante, que un antibiótico que lo tiene que comprar el paciente".

Comentó que es el Gobierno del Estado el que ha brindado su apoyo en la compra. "Aquí, gracias a que el gobernador (Miguel Riquelme) nos ha estado apoyando en los insumos de los hospitales y centros de salud tanto de medicamentos como de insumos, pero las compras consolidadas a nivel federal todavía no nos han llegado ni nos ha llegado por el orden federal de otros temas", explicó Del Bosque.