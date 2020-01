Leonel García culmina trilogía de discos de amor

Leonel García se prepara este enero para lanzar su nuevo disco Amor pasado, en el que, según dijo, presenta una versión deconstruida y reinventada de algunas de las canciones más "corta venas" de la música mariachi. "Estoy con muchas ganas de que el público lo escuche", indicó García, quien recorre México en su gira Amor presente.

"Tenía muchos años soñando con este proyecto", añadió el intérprete, famoso por su dueto Sin Bandera. Amor pasado, que saldrá al mercado en los próximos meses, es el cierre de una trilogía de discos que García ha dedicado a la parte dolorosa del amor.

El primero fue Amor futuro, que sacó en noviembre 2014, con éxitos como Recuerdas. También en noviembre, pero de 2018 salió Amor presente, el álbum que le ganó reconocimientos en los Latin Grammy de 2019 y está al centro de su gira como solista.

Amor presente fue nominado por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación en la categoría de Mejor canción pop y Mejor álbum cantautor.

Sin embargo, Amor pasado tiene un lugar especial en su corazón, pues, dijo, "he podido tomar algunas de mis canciones mexicanas favoritas y las he trabajado y las he convertido en más mías".

Aunque cuando comenzó con Amor futuro jugó con la idea de una trilogía, la idea de transformar las canciones mexicanas nació tres años después.

"Vi el documental de Chavela Vargas (2017) y me reafirmé en las ideas de que muchas de las canciones mexicanas las conocemos a través del mariachi pero no nacieron con ese origen", explicó.

"Nacieron en la habitación del autor y, aunque luego se acompañaron con mariachi, siguieron sonando con una guitarra y nada más", por lo que decidió tomarlas y "vestirlas" con los elementos que a él le sonaban mejor.

García agregó que ese trabajo, que describió como una "intervención artística", representa quién es él como un músico que tiene los géneros más típicos de su país en su ADN.