Colin Farrell será el Pingüino

Lo que fue un rumor, hoy es una confirmación del director Matt Reeves, quien reveló que el actor irlandés Colin Farrell encarnará a "El Pingüino" en la película The Batman, que actualmente se filma.

Farrell será uno de los villanos más famosos en el cine y uno de los enemigos acérrimos del superhéroe Batman, que interpreta Robert Pattinson, quien retrasó el proyecto debido a que no alcanzaba el físico necesario para recrear al personaje.

A través de sus redes sociales, Matt Reeves publicó un gif de Colin Farrell con el mensaje: "Wait - is that you, #Oz ? " ("Espera, ¿eres tú, Oz?"), que es un diminutivo de Oswald Cobblepot, el nombre real de El Pingüino.

También en las redes se han filtrado varias imágenes del rodaje.

Algunos fanáticos aseguran que en una de ellas se observa a Farrell con el cabello entrecano sosteniendo la icónica sombrilla. Para Colin Farrell dar vida a un villano de los cómics en la pantalla grande, no es nada nuevo, pues antes personificó a "Bullseye" en la película Daredevil (2007).

"Espero que sea una historia emocionante, pero también emotiva.

Es más Batman en su modo de detective de lo que hemos visto en las películas. Los cómics tienen una historia de eso", ha comentado Matt Reeves respecto a la película.

Además de Robert Pattinson y Colin Farrell, otros de los actores principales son: Zoe Kravitz como Gatúbela, Paul Dano en el papel de Acertijo y Jeffrey Wright como el comisionado Jim Gordon.