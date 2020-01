Ante Xolos, sin excusas

El primer inconveniente de Santos Laguna en el Clausura 2020 fue detectado. El pasto sintético del Estadio Caliente de Tijuana tiene ocupado al cuerpo técnico encabezado por Guillermo Almada, quien advirtió que la superficie será una ventaja para los Xolos el próximo viernes, cuando ambos equipos se vean las caras en el arranque de la Liga MX.

Y es que ayer, tras finalizar la práctica albiverde en el TSM, el timonel uruguayo habló acerca del terreno de juego en la cancha del primer rival en la campaña que inicia el fin de semana.

"Es un factor importante, tratamos de adaptarnos a esa circunstancia de juego, eso juega a beneficio de ellos, no competimos en ese tipo de césped, pero sin excusas, vamos a jugar en su campo, tratamos de tomar las precauciones necesarias e ir a ganar, que es lo que queremos desde el inicio".

A pesar de tener un periodo corto de tiempo de pretemporada, Almada cree que fue suficiente, ya que hicieron un buen trabajo; "quizá nos falte competencia, pero hemos hecho unos amistosos buenos, se nos cayeron algunos, pero todos estamos en las mismas condiciones".

Su idea de juego la mantendrá firme, al considerar que cuando se hacen las cosas bien, se debe seguir perfeccionando, en tanto que en lo negativo tratarán de evolucionar.

"Debemos tener más paciencia, tenemos un promedio joven de edad, y eso hace que tengamos apresuramiento en abrir los espacios de los rivales y no tengamos pausa, sobre todo cuando el rival es muy defensivo y hace que tomemos decisiones apresuradas, pero somos profesionales y debemos mejorar el aspecto defensivo".

Recordó que luego del balance realizado del Apertura 2019, fueron el equipo más goleador en la campaña regular, pero también recibieron muchas anotaciones, por lo que deben achicar esos departamentos.

"Si mantenemos nuestro arco en cero, las victorias estarán más cerca, que fue el gran secreto del partido contra Monterrey, los errores defensivos que tuvimos sobre todo en la ida".

Los Xolos estrenarán técnico en la figura de Gustavo Quinteros, al cual Almada ubica, por lo que no será una sorpresa su filosofía de juego en la cancha, pero sí del juego colectivo e individual de los bajacalifornianos, al contar con varios refuerzos.

"Conozco al entrenador, tiene un estilo de juego definido, trabajó en Ecuador, el estilo que marcan los niveles de los equipos, son las individualidades de los futbolistas que tiene, ha llevado algunos jugadores nuevos y no tenemos un conocimiento profundo, pero sí del equipo y la idea es que nosotros impondremos lo nuestro, ellos intentarán lo mismo para que nuestro juego colectivo e individualidades no aparezcan".

Agradeció el charrúa, que hasta el momento no han tenido ningún futbolista lesionado desde que empezaron la preparación para el Clausura 2020, por lo que están muy conformes en todas las prevenciones que han podido tomar.

Acerca del ecuatoriano Preciado comentó: "Ayrton va muy bien, le falta competencia y rodaje, se ha visto mejor en los entrenamientos, él está sintiendo un poco la continuidad, es lógico, tenía seis meses sin competir, afortunadamente no ha tenido percances ni problemas, se le nota falta de futbol, pero para nosotros es una incorporación como lo he dicho anteriormente, un futbolista que cuando recupere su nivel será una adhesión importante".

Al igual que en el Apertura 2019, las METAS están establecidas. En primer término, está clasificarse a la liguilla, para de ahí buscar la instancia máxima que es el título, reconociendo que tienen una espina clavada y una deuda que intentan saldar lo más pronto posible.

"Quedamos adoloridos por lo que sucedió, nuestros errores nos condenaron y cuando te supera un rival, cuando es mejor que vos, te queda algo de satisfacción, pero cuando no es así, te queda bronca (coraje), el objetivo es meternos entre los ocho".

El Profe Guillermo se dio tiempo para hablar de la adaptación de los refuerzos provenientes del Rebaño Sagrado, Josecarlos Van Rankin y Alan Cervantes, con quienes se mostró complicado por su disposición.

"Muy bien de los dos, primero de la parte humana, han tenido una integración espectacular y mucho tienen que ver sus compañeros, es un grupo que cobija al que llega, se integraron, sufrieron un poco la metodología de trabajo al principio, pero están adaptados ya muy bien, son jugadores que nos van a dar una buena mano".

También adelantó que si pueden conseguir un refuerzo más, lo harán, siempre y cuando sea un jugador que sume a lo que ya tienen, no contratar sin tener un argumento sólido, reconociendo que están limitados en el mercado.

"No hay muchas opciones, uno no pierde las esperanzas, por más que estamos conformes. Si no traemos a nadie, estamos seguros y confiados en lo que tenemos, los juveniles que hemos sumado al plantel van a ser un aporte en determinado momento".

Habló del proceso de los jóvenes elementos albiverdes, de quienes les llenan el ojo, ya que cuentan con mecanismos de integración, al frecuentemente tenerlos entrenando, para un seguimiento más personalizado.

"También tenemos a alguien que les hace seguimiento, más los informes, hay conocimiento de los jugadores, cuando nosotros tomamos la decisión de integrar a un jugador, es porque ya ha pasado unos filtros, no solo de estudio, sino de trabajo, ahora mismo tenemos a (Daniel) Hernández, que ya hizo pretemporada, a (Jordan) Carrillo, sumado a (Jonathan) Díaz, (Édgar) Games, (Adrián) Lozano, (Diego) Medina, que ya se habían sumado y que ya están integrados en Primera División.

Por otra parte, adelantó el cuadro albiverde que debutará el próximo viernes ante Xolos.

Y es que el estratega albiverde no olvida los errores defensivos que se tuvieron en la ida de los cuartos de final del Apertura 2019 en la Sultana del Norte, por lo que el refuerzo Van Rankin, así como el ecuatoriano Félix Torres Caicedo, estarán de arranque con Santos Laguna en la frontera bajacaliforniana.

"Seguramente será el equipo con el que estamos trabajando, no me gusta hacer misterios, que los futbolistas tengan la tranquilidad de lo que vamos a hacer, sobre todo porque han mostrado un buen funcionamiento ofensivo y defensivo que nos ha dejado conformes".

Explicó que no está inconforme con el rendimiento ni de Carlos Emilio Orrantia ni de Hugo Isaac Rodríguez, pero en la competencia interna que se tiene diariamente optaron por Van Rankin y Torres Caicedo.

"Dentro del análisis que hacemos, a Orrantia lo trajimos a esa posición, es un poco más un volante y lo ha hecho muy bien, pero le cuesta un poco defender mejor en ciertos momentos y Van Rankin es un jugador que tiene más oficio".

Al técnico charrúa se le cuestionó directamente si los errores de la liguilla pasada ante La Pandilla tanto del "Charal" como de Hugo Isaac les habían costado la titularidad a dichos elementos; aceptó que sí influyó en su toma de decisiones.

"Puede ser una circunstancia de juego que sucedió, todos estamos expuestos a la toma de decisiones, Hugo (Rodríguez) hizo un gran campeonato, soy el máximo responsable de que sucediera algún error, que hizo que pusiéramos a Félix (Torres) y está aprovechando su oportunidad, pero de Hugo estamos seguros de que cuando echemos mano de él va a responder como siempre".