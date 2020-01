UNAM reconoce los nuevos billetes

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reconoció la calidad y seguridad de los nuevos billetes emitidos por el Banco de México (Banxico).

El papel moneda de México, es el más seguro del mundo, aseguró según reporta un comunicado de la Máxima Casa de Estudios.

"La calidad de su impresión es tan buena, y sus diseños artísticos y medidas de seguridad tan bien evaluados, que maquilamos papel moneda para países centroamericanos", afirmó la especialista del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la UNAM, Patricia Rodríguez López.

Destacó que Banxico está en el top de la tecnología para evitar la falsificación y garantizar su valor, así como su eficiencia en el intercambio seguro y ágil de mercancías, bienes y servicios.

La investigadora del IIEc mencionó que antes de que los pongan en circulación, los billetes, pasan por un control de calidad y un detallado sistema de seguridad.

Pero aclaró que eso no lo exenta de la falsificación porque ningún papel moneda en el mundo, se escapa de ser presa de este ilícito.

En ese contexto, dijo que en México a veces la falsificación es muy burda, puesto que hasta copias fotostáticas circulan. Incluso comentó que en comunidades con economías y comercios muy cerrados, hay transacciones con monedas que ya están fuera de circulación.

Tal es el caso como sucede en lugares como en la Sierra Norte de Puebla, en donde a ella le dieron un tostón, una moneda grande de cobre con la efigie de Cuauhtémoc.

Hizo ver que en economías muy pobres, los billetes están deteriorados, pues son el reflejo de la economía y el poder de las personas independientemente del grado de globalización que tenga.

Patricia Rodríguez López, estableció que pese al surgimiento de medios de pagos electrónicos y de las monedas virtuales como el Bitcoin, los billetes no desaparecerán, simplemente bajrá su uso.

"Quizá no desaparezcan del todo, pero ya no serán tan necesarios. Es una tendencia mundial, no sólo porque nadie quiere traer efectivo, sino porque es más seguro comprar y pagar usando el móvil como sucede cotidianamente en China e India", ponderó.

Del Cobro Digital (CoDi) que lanzó recientemente Banxico, dijo que aún estamos rezagados, pues hay poca gente bancarizada. Estimó que pasarán 15 años para que sea generalizado en nuestro país.