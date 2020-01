Desintoxica tu cuerpo

¿Cómo vas con tus propósitos de año nuevo? Uno de los más comunes es mejorar la salud y alimentación, comenzando por desintoxicar tu organismo.

Cuando se piensa en desintoxicación del cuerpo, lo primero que viene a la mente de las personas es comer sanamente para eliminar las toxinas que el cuerpo no necesita.

Pero además de lo que debes comer, conviene eliminar algunos elementos de tu dieta, que a continuación te vamos a contar.

Para comenzar debes saber que, de acuerdo con Healthline, el cuerpo tiene una manera sofisticada de eliminar las toxinas, por medio de diversos órganos como: el hígado, los riñones, el sistema digestivo, la piel y los pulmones.

Esto siempre y cuando estén sanos y en buen estado, para poder eliminar las sustancias no deseadas. No hay nada que el cuerpo no pueda hacer naturalmente.

Sin embargo existen algunos consejos que le ayudarán al organismo a depurar el cuerpo de las toxinas de una manera más fácil y eficiente.

Reduce el consumo de sal y azúcar

El consumo de alimentos azucarados y procesados, se relaciona directamente con problemas de obesidad y enfermedades crónicas como las cardíacas, el cáncer y la diabetes. Esto dificulta la capacidad del cuerpo de desintoxicarse naturalmente, pues daña el funcionamiento del hígado y los riñones.

Así como el comer mucha azúcar trae consecuencias negativas, la sal también lo hace, sobre todo cuando no se toma agua con abundancia, pues provoca que nuestro organismo retenga agua.

Para evitar esto, es importante reducir el consumo de comida chatarra, con altas cantidades de azúcar procesada y sal. Opta por tomar agua natural y comer alimentos ricos en potasio como: papas, calabaza, frijoles, plátanos y espinacas.

El consumo moderado de alcohol ha demostrado que es bueno para el corazón, pero el beber en exceso es dañino para la salud, ya que puede dañar gravemente la función del hígado al causar acumulación de grasa, inflamación y cicatrización, informa la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Por tal razón, limitar su consumo es una de las mejores formas de mantener el sistema desintoxicado, lo que lo ayudará a funcionar de una mejor manera.

En la diaria incluye alimentos naturales que te proporcionen antioxidantes, que combaten los daños causados por el consumo en exceso de alcohol, el humo del tabaco, una dieta pobre en nutrientes y los contaminantes del aire.

Los expertos en salud recomiendan una dieta rica en antioxidantes para combatir el exceso de radicales libres y otras toxinas.

Algunos de estos alimentos son bayas, frutas, nueces, cacao, verduras, especias y bebidas como el café y el té verde. Estos cuentan con vitaminas A, C, E y minerales como selenio, licopeno, luteína y zeaxantina.

Cuidar la salud del intestino es de vital importancia para que el cuerpo se desintoxique de manera correcta.

Esto se logra gracias a la ingesta de prebióticos, es decir un tipo de fibra que alimenta a las bacterias en el intestino llamadas probióticos, estas ayudan a producir ácidos grasos de cadena corta, beneficiosos para la salud.

Healthline recomienda consumir alimentos ricos en prebióticos como: tomates, alcachofas, plátanos, espárragos, cebollas, ajo y avena, entre otros.

Además de cuidar y cambiar la alimentación, los expertos recomiendan complementar esto con ejercicio, tomar agua en abundancia y procurar dormir bien, para que el cuerpo se recupere y funcione de la mejor manera.