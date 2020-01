Esperan conclusión de EUA sobre megadeuda

Autoridades federales en México están pendientes de las conclusiones de la primera etapa de investigación que realizan los Estados Unidos contra exfuncionarios públicos coahuilenses y empresarios, relacionados con la mega deuda de Coahuila, el uso y transferencia de dichos recursos; que deriven en la obligación de que la Fiscalía General de la República (FGR) abra carpetas de investigación.

"Nos tiene estancados, no hay obra, no hay recursos, no hay recurso que aguante; si no estuviéramos pagando cuatro mil millones de pesos en servicios de deuda, qué no se haría en obra en el Estado de Coahuila", dijo Reyes Flores Hurtado, delegado del Gobierno Federal en Coahuila.

Recordó que el tema de la mega deuda debe aclararse, a dónde fueron a parar esos recursos, pues representa un daño patrimonial para los coahuilenses.

Manifestó que si la justicia para Coahuila viene del extranjero, pues al menos, se establece que aún existe la posibilidad de que haya sanciones y continúe el curso de las investigaciones para quienes defraudaron, estancaron a Coahuila y se enriquecieron de manera ilegal con recursos públicos.

"Voy a esperar las conclusiones de la primera etapa del juicio en Texas, porque de allí puede derivar la obligación de que la FGR abra carpetas de investigación por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, por delincuencia organizada, donde va a tener que asumir su responsabilidad", detalló Reyes Flores.

El delegado del Gobierno Federal en Coahuila manifestó tener conocimiento de que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila, abrió carpetas y obtuvo una nueva orden de aprehensión por delitos que no se habían puesto en la mesa.

"Como es el caso del enriquecimiento inexplicable, en el caso de Javier Villarreal. Yo espero que también, retomen el tema en esos delitos que no habían puesto en la mesa; porque la falsificación de documentos, los delitos menores estaban allí, pero los delitos de lavado de dinero, el delito de enriquecimiento ilícito, los delitos de delincuencia organizada o asociación delictuosa no se habían puesto en la mesa", dijo el delegado Reyes Flores.