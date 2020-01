Danna Paola, de 'patito feo' a estrella en ascenso

Uno de los personajes que en su adolescencia marcó la carrera de Danna Paola fue el de "Patito" como protagonista de la telenovela Atrévete a soñar, pero de patito feo la celebridad no tiene nada.

A sus 24 años, Danna lleva una carrera dentro de la televisión, cine, teatro y música tanto en México como a nivel internacional. Su primer trabajo en televisión lo tuvo en 1999, con cuatro años, en el programa infantil Plaza Sésamo para un año después incursionar en las telenovelas en Rayito de luz y con 6 años tener su primer protagónico en María Belén.

Fue precisamente ese personaje el que atormentó al propio Eugenio Derbez en uno de los capítulos de la Familia P. Luche, el cual le ha valido convertirse en meme con su frase "me vale".

Me urge el sticker de “Así no soy culera?” de Danna Paola. El de “me vale” ya lo tengo pic.twitter.com/nOVGOuuQU7 — Bett Chaparro T. (@Bett_ChTorices) January 6, 2020

De la pequeña que apareció en telenovelas como Amy, la niña de la mochila azul y Muchachitas como tú, Danna dio el salto a producciones teatrales como Wicked y Hoy no me puedo levantar donde mostró lo que podía hacer en cuanto a su trabajo vocal, y tiempo después llegó al mercado internacional gracias a la serie de Netflix Élite, con lo que ganó reconocimiento en países como España.

Pero la carrera de la actriz y cantante Danna Paola no sólo se ha quedado en sus proyectos profesionales, ahora también la ha acompañado la polémica; la noche de este domingo encendió las redes sociales al defenderse de los comentarios de uno de los participantes de La Academia.

"Yo estoy en esta silla no para verme bonita, es porque llevo 20 años de carrera en esto y nunca le he faltado al respeto a nadie", señaló la famosa al ser llamada "culera", señaló.

Su respuesta le valió el apoyo de los demás jueces del reality, pero también desató una serie de comentarios negativos en redes sociales.

Las personas que piensan que Danna Paola fue prepotente por defenderse, son las que están acostumbradas a tirar la piedra y que nadie reaccioné y cuando sucede se sacan de pedo y se hacen la mosca muerta pic.twitter.com/vMUxlLppa8 — Jesús Herrera (@JesusHerreraG) January 6, 2020

En los últimos meses entre las polémicas que la han rodeado está la que tiene que ver con una supuesta rivalidad con Belinda, tema que volvió a resurgir cuando se anunció que la intérprete de El sapito tomaría el papel de María en Hoy no me puedo levantar, siendo el mismo papel que interpretó Danna en la temporada pasada. Fue la protagonista de Élite la que desmintió la rivalidad en una entrevista con el "Escorpión Dorado":

"No, ¿con quién? Yo no tengo rivalidad con nadie, le mandamos un beso. Yo sí te canto el Sapito y ella El Mundo de Caramelo, dijo al influencer.

Danna Paola también ha sido criticada por su figura y ella misma ha salido en su defensa como recientemente hizo en un programa de televisión matutino.

"Siempre va a haber gente que te va a criticar para bien y para mal y es algo que yo he ido aprendiendo. No es fácil pero hoy en día me siento muy segura de poder salir como la mujer que soy para mí lo más importante es encontrar la seguridad que necesitaba y la he encontrado", dijo.

Además, a finales de 2019 provocó comentarios al subir un video besando a una amiga y compañera de la serie Élite, a lo que la actriz respondió que no hay que etiquetar el amor y que ella apoya el amor universal.

"Lo que vieron es cariño con mis amigas, así como lo hago con mis amigos".