'Soy un partidazo, pero no ligo nada'

La cantante española, Mónica Naranjo, promueve actualmente su disco Renacimiento con que celebra 25 años de carrera.

Naranjo ha dado varias entrevistas y en una que ofreció al diario El País comentó que pese a que es una mujer talentosa y con atributos no ha ligado un hombre tras su divorcio con Óscar Tarruella.

"Soy una persona autosuficiente, que no dependo ni de nada ni de nadie, yo me lo guiso y yo me lo como, y en la intimidad ni les cuento cómo estoy, así que sí, soy un partidazo, pero aún así no ligo nada de nada".

La cantante aprovechó para aclarar que en su hogar la educaron para amar.

"En casa había mucha libertad. No me han educado para amar a un hombre, sino para amar.

"A lo largo de la vida conoces a muchas personas. ¿Vas a dejar escapar a alguien maravilloso solo por una connotación sexual? ¿Te lo vas a perder? Al final es una connotación química. Una cuestión de piel", comentó.

Sobre el título de su reciente disco que reúne todos sus éxitos, Naranjó dijo que se lo puso pensando en cómo se siente ahora.

"Estaba en la zona de confort, y ahí no es bueno estar. Nos acomodamos, nos quedamos calentitos, como cuando estás en la cama y no quieres salir.

Entonces, como no te mueves, la vida te pega un mazazo y te dice: 'Ahora te vas a joder, tienes que seguir evolucionando, chavala'", comentó.

Mónica es considerada como una de las voces más potentes del panorama de la música a nivel mundial por su gran rango vocal.

Se caracteriza por su agilidad vocal donde demuestra que puede conseguir notas muy bajas como notas altísimas en voz completa.

A lo largo de su carrera ha hecho duetos junto a Luciano Pavarotti, Rocío Jurado o la cantante italiana Mina o Marta Sánchez, entre otros.

Su disco Palabra de Mujer vendió más de dos millones 500 mil copias en su primer año, y consiguió alcanzar el Disco de diamante.

Se sitúa en el puesto 14 de álbumes más vendidos en la historia de la música española.

Según acredita los Productores de Música de España (Promusicae) Mónica Naranjo cuenta con un millón 480 mil álbumes certificados como solista en España.

A lo largo de su carrera musical se le estiman unas ventas de más de 8 millones de discos en todo el mundo.