Llega a acuerdo en demanda por plagio

La cantante estadounidense Miley Cyrus llegó a un acuerdo legal en la demanda por infracción de derechos de autor que interpuso el compositor jamaicano Michael May por su canción We can't stop en 2018.

De acuerdo con la revista Rolling Stone, los abogados de la intérprete de Wrecking ball alcanzaron el acuerdo el pasado 12 de diciembre, con lo que evitaron pagar los 300 millones de dólares que solicitó May en su demanda.

En el procedimiento legal presentado en 2018, May, también conocido como Flourgon, señaló que en el tema We can't stop, Cyrus y su sello discográfico plagiaron el coro de su canción We run things de 1988.

Los documentos legales presentados por el equipo legal de Cyrus ante la corte de Manhattan señalan que la demanda fue desestimada con prejuicio, es decir, el afectado no podrá presentar una nueva acusación.

Miley Cyrus se une a Camila Cabello, Taylor Swift y Katy Perry, quienes enfrentaron señalamientos por plagio en sus canciones; Cabello señalada en redes sociales por su tema My oh my, el cual, suena similar a Llaman a la puerta, de los peruanos Tierra Sur.

En octubre pasado, se dio a conocer que Taylor Swift enfrentaría nuevamente la demanda por plagio de la canción Shake it off, luego de que un juzgado de apelación revocó el archivo del caso. Luego de ganar más de 40 millones de dólares en 2013 por Dark horse, la cantante Katy Perry pagó 2.78 millones de dólares al rapero cristiano Flame por violar sus derechos de autor. En 2015, el músico Marcus Gray, más conocido como Flame, presentó una demanda en la que señaló que Dark horse infringía su canción Joyful noise, de 2009.