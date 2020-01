Fracasa primera ronda de investidura presidencial en España

La primera votación por la investidura no resultó hoy en una mayoría absoluta, necesaria para otorgarle la presidencia del gobierno a Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), por lo que habrá una nueva ronda el martes siete de enero.

El voto se dividió con 166 a favor, 165 en contra y 18 abstenciones, lo que por los pactos previos entre partidos, se tenía estipulado y la presidencia de la cámara llamó a los diputados a volver a sus escaños el martes a las 12:45 (11:45 GMT) para realizar una segunda ronda de elección, informó El Periódico.

En la segunda ronda sólo se necesita mayoría simple para que Pedro Sánchez obtenga la reelección, por lo que, si las votaciones se repiten como hasta hoy por la tarde se conseguirá lo necesario para que avance la coalición PSOE-Unidas Podemos al gobierno, aseguró el medio barcelonés TV3.

En los resultados finales la izquierda espera el voto de Aina Vidal, quien no se presentó por enfermedad al debate, para incrementar sus posibilidades de ganar, además de que necesita que el resto de los políticos no cambien su voto al no, como han animado los integrantes de Vox, Partido Popular (PP) y Ciudadanos.

Esta tarde se esperaba una ronda tranquila de participaciones, ya que pasarían al estrado los representantes de los partidos más pequeños, hasta que Mertxe Aizpurúa, representante de EH Bildu, partido vasco, pasó a ofrecer su discurso, en el que recriminó los dichos del rey de España sobre el referéndum catalán.

Los partidos de derecha en la cámara gritaron en contra de la representante, reclamando a la presidencia de la cámara que exigiera respeto al rey. También se profirieron reclamos por las acciones del grupo terrorista ETA del País Vasco, región de la que proviene Aizpurúa, en el pasado.

La presidenta de la cámara Maritxell Batet aseguró que no realizaría tales peticiones porque contaban con libertad de expresión, tanto en la cámara como en el país, por lo que invitaba a los políticos de las bancadas a respetar la participación de la representante de la autonomía del noroeste ibérico.

La votación sucederá la tarde del martes porque en España la celebración del día de Reyes es un feriado oficial, por lo que la cámara no podía reunirse en esta fecha.