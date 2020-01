El Jeremías llegará hoy por TV abierta

La película El Jeremías, dirigida por el lagunero Anwar Safa, pasará hoy a las 19:00 horas por el Canal Las Estrellas.

Tras haber figurado con éxito en más de 20 festivales nacionales e internacionales y de haber llegado a los cines locales en octubre de 2016, el largometraje se proyectará en TV abierta.

"Pato" Safa, como le dicen sus allegados, comentó a El Siglo de Torreón que se encuentra emocionado por la proyección. "Me da mucho gusto que la puedan disfrutar este domingo. Si no la han visto, no se la pierdan y si la vieron en los cines o en TV de paga, pues a repetir la experiencia", externó.

De acuerdo con Anwar, la película narra la historia de "Jeremías" (Martín Castro), un niño de ocho años que, después de sentir que no encaja en su entorno, descubre que es un genio e inicia un viaje de autodescubrimiento.

"Ana Sofía Clerici- su esposa y guionista de El Jeremías- y yo estábamos buscando un tema para trabajarlo juntos y realizar nuestra primer película.

"Vimos un noticiero en 2007 donde invitaron a tres niños superdotados mexicanos que habían ganado un concurso mundial. Se podía ver que eran de orígenes muy humildes. Posteriormente, Ana Sofía me propuso la premisa básica de la película y me encantó", dijo.

Anwar Safa informó que según la Organización Mundial de la Salud, el 2.28 por ciento de la población es genio, lo que quiere decir que en Tierra Azteca debe haber cerca de tres millones de infantes que son extremadamente inteligentes.

En una pasada entrevista con este diario, el niño Martín Castro comentó que el personaje de "Jeremías" le dio proyección internacional y nacional, tan es así que obtuvo el Ariel en la terna de Revelación masculina.

"Sigo siendo el mismo Martín Castro que todos conocen, algo que me ha dejado "Jeremías" es apreciar lo que ya tengo como mi familia, mis hermanos, mis amigos, mi casa o mis juguetes", dijo vía telefónica durante la charla.

Castro expresó emocionado que cada que recuerda su triunfo en los Arieles se siente orgulloso del trabajo que realizó en el largometraje dirigido por Anwar Safa. "A veces no me le creo, es impresionante lo lejos que he llegado con tan solo un proyecto", agregó.

