Retiran vigilancia privada a Canal de la Perla y museos de Torreón

Ahora también retiran vigilancia privada al Canal de la Perla. Igual a Museos y Centros Culturales.

Estos espacios, tampoco tienen la presencia de policías municipales.

Encargadas del Canal de la Perla informaron que esta medida entró en vigor recientemente y desconocen la causas

Igual ignoran si se restablecerá esta labor, de parte de elementos de Seguridad Pública Municipal como fue en años anteriores.

Fue en junio del 2018 cuando de la Dirección de Seguridad Pública se dio la orden de que los policías municipales se abocaran a otras tareas en vez de vigilar ahí.

Las encargadas del módulo de acceso en la calle Cepeda, situado a un costado del Museo Arocena, informaron que se brinda la atención necesaria.

"Yo no manejo esa información, como yo no soy la coordinadora administrativa, puedes ir con el licenciado Elías Aguero. Yo me encargo de lo administrativo del Canal, de su infraestructura, del personal y de las exposiciones".

Respecto a la caja metálica donde se siguen pidiendo "cuotas voluntarias", indica que son para ayudar internamente a las necesidades de gastos menores del lugar, ya que "a veces el presupuesto se acaba y se necesitan de repente cosas".

El Canal de la Perla ha sido muy visitado en los días de vacaciones, ya que se trata de uno de los atractivos turísticos más importantes de la ciudad, por su hermosa arquitectura y su ubicación, que atraviesa parte del Centro Histórico, pero opera parcialmente.

A finales de septiembre del año pasado, El Siglo de Torreón informó que el Canal de la Perla está parcialmente cerrado, por falta de personal, de manera que no opera en sus 12 cuadras.

Se dijo entonces que el cierre es por falta de personal de seguridad que atienda. Ayer dijeron que es por reparaciones.

