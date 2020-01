Mallorca se interesa en Diego Lainez

Mallorca mostró interés en contratar durante este mercado invernal de transferencias al mexicano Diego Lainez, quien milita en Betis.

El cuadro balear anhela evitar el descenso y afianzarse en la Primera División, y para ello se ha fijado en un elemento de cualidades ofensivas que tenga desborde por los costados, además de buena pegada al balón.

De acuerdo a un diario de esta ciudad, Mallorca, que recién ascendió a la máxima categoría del balompié español, desea sumar entre sus filas a Lainez Leyva a través de una cesión con miras a esta segunda parte de la temporada 2019-20.

Sin embargo, la idea de desprenderse de Lainez ya no se ve tan fácil en el conjunto bético gracias a que cerró 2019 con buenas participaciones en los partidos de Liga de España frente al propio Mallorca, Espanyol, Athletic de Bilbao y Atlético de Madrid, aunado a que lució con un golazo de tiro libre en Copa del Rey frente al Antoniano.

El mexicano totaliza apenas 191 minutos de juego, divididos en nueve partidos de los cuales en uno fue titular y en ocho ingresó de cambio en busca de cambiar el panorama del conjunto sevillano.

Diego Lainez llegó al Betis hace casi un año, el 11 de enero de 2019, a cambio de 14 millones de euros y firmó un contrato hasta 2024.

Rubi, evitó hablar sobre la posible llegada del mediocampista argentino Guido Rodríguez, quien milita en el América.

"Prefiero centrarme en los jugadores que tenemos, en los que están con nosotros. De nombres de fuera en algún momento me he medio equivocado hablando antes de tiempo, así que prefiero no hablar", dijo.

De acuerdo a medios españoles América solicita 10 millones de euros para desprenderse de Rodríguez, pero los verdiblancos apenas han puesto siete millones sobre la mesa. Una negociación que deberá resolver el club mexicano si se toma en cuenta que el pampero termina contrato en junio próximo y puede irse gratis.