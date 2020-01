Va PRI por renovación de miembros en Durango

De cara a próximos procesos electorales, el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Durango, Luis Enrique Benítez Ojeda, dijo que una de las primeras tareas de este 2020 será lanzar una convocatoria en todo el estado para actualizar y renovar, donde haga falta, la estructura territorial del partido tricolor.

"No dudo que muchos funcionan pero aquí en casa tenemos que ser autocríticos. Aquellos en donde ya no funcionan o donde alguien nos traicionó, o donde está acéfalo el espacio o aquellas colonias nuevas que se crearon y que no tienen una representación partidaria...Necesitamos ir a actualizar, a instalar nuevos comités seccionales y a que, los que funcionan y los que están leales trabajando por el partido, los refrendemos", explicó.

El presidente estatal declaró que se revisará sección por sección "cuántos estamos, quiénes seguimos, dónde estamos, cuántos votos sacamos hace tres años y cuántos sacamos este año, cuál es la diferencia, dónde está la merma, dónde podemos recomponer, en dónde nuestros seccionales actuales siguen activos, en dónde ya no y tomar decisiones".

Indicó que entre los meses de febrero y marzo de este año se renovarán los 39 consejos políticos municipales pues todavía aparece gente que ya no está en el partido y otras personas que hace falta que se incorporen.