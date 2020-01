Hallan cuerpo destrozado

El cuerpo fue encontrado en la carretera León Guzmán- Cuencamé, en el kilométro 210, a donde acudieron agentes de las diversas corporaciones de seguridad.

Un hombre fue encontrado sin vida la mañana de ayer sobre la carretera León Guzmán-Cuencamé, en el municipio de Lerdo.

Según los primeras evidencias encontradas en el lugar, se presume que fue arrollado por un vehículo y el responsable huyó del lugar tras el accidente.

El reporte se recibió alrededor de las 05:30 horas, a través del sistema estatal de emergencias 911.

En la llamada se indicó que a la altura del kilómetro 210 del tramo carretero antes mencionado, se encontraba el cuerpo destrozado una persona.

De inmediato, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), de la Policía Metropolitana, así como de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), arribaron al lugar y confirmaron el hallazgo.

Más tarde, acudió personal de la Vicefiscalía Región Laguna para tomar las evidencias correspondientes y proceder al levantamiento del cuerpo.

Las autoridades informaron que no fue posible establecer su identidad, ya que entre las pertenencias del ahora fallecido no se encontró algún documento. Incluso, se dijo que no fue posible establecer una edad aproximada debido al estado del cuerpo, sólo se informó que portaba una chamarra en color negro, de beisbol, con un escudo que dice White Sox.

Media filiación

La víctima vestía además una payera en color azul claro, pantalón de mezclilla en color gris y otro pantalón de la misma tela, pero en color azul, calzoncillos tipo bóxer, azul claro, calcetines en color gris, así como tenis color gris, de la marca Nike.

Se trababa de un hombre de complexión robusta, de aproximadamente 1.75 metros de estatura, cabello negro con barba y bigote y como seña particular se dijo que presentaba vitiligo, predominantemente en manos, cadera derecha, y extremidades inferiores.

El cuerpo permanece en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), el cual se encuentra en el edificio de la Vicefiscalía en Ciudad Lerdo, a la espera de que sea identificado.

Destrozado

5:30 DE LA MAÑANA

Se realizó el reporte a través del sistema estatal de emergencias 911.