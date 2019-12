Adiós 2019, hola 2020

Luego de 12 meses de bastantes actividades, Morat, Jorge Muñiz, Carlos Cuevas, Chicos de Barrio, Miguel Luna y Valeria Cárdenas cierran hoy con broche de oro 2019 y se encuentran listos para darle la bienvenida a 2020.

Los grupos y los solistas no se pueden quejar, ya que de enero a diciembre lanzaron canciones y discos en las plataformas, además de que ofrecieron muchas presentaciones en México, el extranjero y por supuesto en La Laguna.

Los colombianos Miguel, "El Coque", Carlos y la participante de La Voz Azteca Valeria Cárdenas brindaron por anticipado por la llegada del Año Nuevo en exclusiva para los fieles lectores de El Siglo de Torreón.

De igual manera, los artistas aprovecharon para desearles lo mejor a los habitantes de la región en este ciclo de vida que casi comienza.

El grupo Morat cerró el año con diversas presentaciones en México y España, como parte de su gira Balas perdidas.

Fue el primero de noviembre cuando Juan Pablo Isaza (vocalista y guitarrista), Juan Pablo Villamil (vocalista y bajo), Simón Vargas (vocalista y bajo) y Martín Vargas (vocalista y percusión) se presentaron en el Coliseo Centenario de Torreón.

Antes de cantar ante los laguneros, los colombianos comieron uvas tal y como lo harán en los primeros minutos de este 2020. Fue en una entrevista previa con Martín en la que él mismo comentó que a la banda le encanta la Comarca.

"Estamos felices de volver a Torreón, una ciudad que nos encanta. El recibimiento de los laguneros siempre ha sido increíble. Siempre hemos recibido una energía increíble del público de Torreón", dijo el artista.

Carlos Cuevas y Jorge Muñiz no pararon de trabajar en 2019; antes de que terminara el año se unieron a Mocedades para ofrecer la gira Juntos por amor a México, que los trajo a Torreón el pasado 3 de diciembre.

Previo al show que dieron en el recinto, Jorge y Carlos brindaron con sidra en los camerinos por la llegada de 2020. Se desearon lo mejor y se dieron un cálido abrazo que terminó por sellar la amistad que los une desde hace tiempo.

Cuevas externó en entrevista que para él siempre es un placer cantar en la Comarca Lagunera.

"He ido a todas partes de la Comarca Lagunera, he tenido la suerte de visitarlos y la gente es muy amable conmigo, es muy romántica y goza del bolero, de la buena música, no conozco muchos lugares más que el Centro, pero su comida es deliciosa, la carne sobre todo".

Por su parte, el hijo de Marco Antonio Muñiz de igual manera realizó comentarios muy positivos hacia La Laguna.

"Yo tengo años yendo a La Laguna, tengo grandes anécdotas aquí, hasta tuve una novia de Torreón, así que siempre me la he pasado padrísimo, así que cuando voy ya sé adónde llegar a comer", manifestó entusiasmado.

El cantautor lagunero Miguel Luna le estará agradecido a 2019 por tantas bendiciones que le dio, como la salida de su disco Souvenir y una gran cantidad de presentaciones tanto en solitario como con otros trovadores.

"Ha sido un año de retos, de aprendizaje. Pude sacar mi álbum, el cual fue bien recibido por el público y me presenté en varios escenarios". Luna emitió un mensaje para sus paisanos con motivo de la llegada de 2020. "Que la paz y la esperanza reinen en todos los hogares de mi amada Comarca Lagunera, trayendo lo mejor en lo espiritual, y en lo material, que todos sus sueños se hagan realidad. Son los deseos de su amigo, Miguel Luna".

Dimas Maciel , líder de Chicos de Barrio, comentó que siempre estarán agradecidos con este año que terminará dentro de unas horas. "Fue un año muy bueno para nosotros. No paramos de trabajar y confiamos en que en 2020 nos irá mucho mejor. Para nosotros es un placer y un orgullo llevar la cumbia lagunera a todos lados", externó.

Sammy y Dimas, vocalistas de Chicos, les desearon a los laguneros un gran año lleno de salud, trabajo, proyectos y amor.

"Queremos darles las gracias por todo el apoyo que nos han brindado durante tantos años. Queremos que este inicio de año sea genial para ustedes, que les vaya bonito y disfruten siempre a sus familias".

Valeria Cárdenas, quien sorprendió a los coaches de la pasada edición de La Voz Azteca, está en deuda con 2019, ya que fue el año en el que se dio a conocer a nivel nacional gracias al programa de la televisora del Ajusco. Cárdenas dijo a este diario que trabajará bastante para que su carrera siga creciendo durante 2020. La joven espera que a todos los laguneros les vaya muy bien en los próximos 12 meses.