'No estás en Enamorándonos', Carlos recibe fuertes críticas en La Academia

Carlos Torres es el "poliamoroso" de La Academia. El concursante de Jalisco fue destrozado por Héctor Martínez y por Arturo López Gavito este domingo, quien le dijo que a él no le importaba que tuviera 35 mujeres, sino su terrible desempeño a la hora de cantar Para amarnos más, de Manuel Mijares. Sin embargo, enfatizó en la afectación que puede tener su actitud.

"¿Y sabes cómo te vas a quedar? Como el poliamoroso de La Academia, y se acabó, y allí se va a quedar tu carrera y no sé a dónde más vas a llegar... Penoso, penoso", dijo el juez.

El problema de Carlos comenzó cuando él y Dalú se acercaron mucho, tanto que comparten mucho tiempo juntos y han dado pie a una especie de romance que ha sido evidente para la audiencia, para maestros y jueces. Sin embargo, él tiene una novia en Guadalajara llamada Aranza, que incluso lo visitó en programas pasados.

Héctor Martínez, el director de la casa, le dijo que estaba harto de él y de sus "problemitas", que son babosadas comparada con cosas serias como las de la mayoría de los concursantes, aunque ellos, en cambio, no ponían una o dos noviecitas por encima de su estadía.

"Decídete ahora porque creo que estás equivocado de programa, y te lo digo a los ojos y te lo digo con dolor, o estás en Enamorándonos o estás en La Academia, pero decídete ya", le dijo con tono serio.

Antes de mandarlo a su lugar, Adal le dijo, "Yo no sé por qué estén pasando Aranza y su hija, que te ven en cada programa y que te ven en estas escenas (donde aparece muy cariñoso con Dalú). No sé qué haya en la mente de Dalú, porque se ve que es una mujer muy fuerte y muy estratega, el que se está haciendo daño eres tú. No es la mejor forma de seguir en La Academia y no es la mejor forma de construir una carrera".

Aunque a Carlos le fue muy mal, a Dalú le aplaudieron de pie porque su interpretación de Ahora tú, de Malú, convenció a los jueces. Aún así Danna tocó el tema del amor entre ella y Carlos.

"Cuando una se mete en estas cosas difícilmente puede estar en una relación, difícilmente puedes estar tranquila. Así que acuérdate que puede ser que nos quieran mucho, pero puede que solo nos quieran cuando esas personas quieran, querida. Así que no pasa nada, enamórate, desenamórate, y tu interpretación esta noche fue gloriosa".

Jorge Alejandro se va

Este domingo los votos no fueron suficientes para Jorge Alejandro, quien ante la sorpresa de profesores y jueces resultó ser el último expulsado de La Academia este 2019.

"A veces no entendemos la decisión del público porque es compositor, es cantante, se iba superando y lamentablemente tiene que irse", dijo Cynthia Rodríguez al enterarse de la noticia. Adal Ramones también externó su sorpresa con un "No lo puedo creer".

Como en la mayoría de sus presentaciones, Angie logró muy buenas críticas por parte del jurado. Horacio, uno de los más duros a la hora de dar su crítica, aplaudió su interpretación de "Lloviendo estrellas" de Cristian Castro, y la vio como una posible ganadora del reality, sin embargo, aconsejó que se rodee de gente inteligente ya que su carrera podría destruirse.

La semana pasada la joven cantante se cayó y lastimó el tobillo durante su participación, pero ahora, dijo, ya se encuentra bien. Lo que causó risa a todos es que tuvo un pequeño incidente con su vestido durante la crítica.

Danna Paola también se sumó a los aplausos y le dijo que sí por ella fuera, la firmaba de una vez.

"La industria de la música está en un dilema muy grande porque tú tienes un carisma bestia, y tú puedes aportar muchas cosas a la música juvenil de América Latina", agregó Gavito.

Una de las invitadas fue Rocío Banquells. Como ella, Alejandra Guzmán y Mon Laferte han pisado el escenario de este concurso de canto.