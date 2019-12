Llama Iglesia a fortalecer la familia

Si la familia está en crisis, la sociedad también, por ello es necesario fortalecerla, puesto que es el núcleo de la nación, aseguró el obispo Carlos Samaniego, quien ofició la misa dominical en sustitución del arzobispo Carlos Aguiar Retes.

Desde el altar mayor de la Basílica de Guadalupe, el religioso lamentó el incremento de divorcios, separaciones, violencia intrafamiliar y la falta de deseo en las nuevas generaciones por tener hijos.

"Si la familia está en crisis, la sociedad también y la vemos manifestada en divorcios, separaciones, en la gran cantidad de uniones de hecho, en la violencia intrafamiliar y el aborto. La sociedad no desea hijos, no los recibe y una familia no solo debe desearlos sino recibirlos, el drama del aborto aparece, y una generación que mata a sus hijos no tiene futuro" resaltó.

Carlos Samaniego invitó a los fieles católicos a descubrir los valores que deben regir a las familias para darles estabilidad, puesto que de lo contrario, cualquier viento las derribará.

"La estabilidad de las nuevas familias a veces solo se basa en atracción física, acoplamiento sexual o económico y no por amor, entonces vendrá cualquier viento y las va a derrumbar, pero cuando están fundamentadas en amor, hay un compromiso total que toma en serio la relación y hace sólidas sus bases".

Señaló que la familia conformada por María, José y Jesús es el ideal para los hogares en el que la mujer debe ser la prioridad del hombre, el cual se debe poner en segundo plano a sus amigos o el fútbol y en el caso de las mujeres, privilegiar al marido sobre sus padres, hijos, cosméticos y redes sociales.

"La familia ha de ser fecunda, que dé vida, donde también se hable del respeto de unos con otros, donde prevalezca el perdón y la ternura de dios. Superar la crisis que vive la familia y como consecuencia la sociedad es necesario seguir ese modelo ideal, y crear una pequeña comunidad, no solo hacer la suma de individuos de una manera egoísta".

Agregó que a la crisis de la familia se suman la ideología de género con la idea de legalizar el matrimonio y adopción homosexual. "Ante esta situación, la iglesia nos presenta a la sagrada familia como modelo para nuestras familias, un modelo que tiene como contenido el amor".

Durante las oraciones, el obispo auxiliar pidió a la feligresía elevar una súplica "para que el señor mantenga en paz y armonía a todas las familias mexicanas".