Rayados tendrá una baja de último momento

El equipo de Antonio Mohamed tendrá una sensible baja para el partido de vuelta frente a las Águilas del América. El defensa central, César Montes no podrá jugar la final de vuelta en el Estadio Azteca luego de no recuperarse de una molestia muscular.

El "Cachorro" salió de cambio en la segunda mitad del partido de ida luego de un golpe, mismo que le impedirá estar en el terreno de juego hoy en el estadio Azteca. En su lugar entrará Miguel Layún y el colombiano, Stefan Medida pasará a conformar la defensa central junto a Nicolás Sánchez.