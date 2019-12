Morena va por eliminar constancia de antecedentes no penales

El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Senadores propuso modificar la Ley Nacional de Ejecución Penal, para eliminar la constancia de no antecedentes penales por una "constancia de no existencia de orden de aprehensión vigente", para no vulnerar los derechos laborales de los mexicanos.

La iniciativa, presentada por la senadora Soledad Luévano Cantú —misma que propuso la eliminación de la separación entre iglesia y Estado—, afirma que la solicitud de ese documento "vulnera los derechos laborales, discrimina y trunca las posibilidades de los sentenciados a una segunda oportunidad de reintegrarse a la sociedad a través del trabajo digno". Los cambios en la norma establecerían que la constancia de no antecedentes penales queda vigente solo en casos donde el solicitante haya cometido un delito sexual, en cuyo caso, además de certificar la no existencia de orden de aprehensión, se informará sobre los antecedentes penales del solicitante. La propuesta busca modificar el artículo 27 fracción IV de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para "ofrecer facilidades mínimas a quienes fueron sentenciados y que, al cumplir su condena, puedan reintegrarse a la sociedad y ser productivos". "La solicitud de la carta de no antecedentes penales, para acceder a un empleo, es un certificado que vulnera los derechos de las personas, pues conlleva un proceso de discriminación laboral, además de vulnerar el derecho a la reinserción social armónica y efectiva", señala la iniciativa.