En estado grave, menor quemado por pirotecnia en Torreón

El niño Rafael Valdez González, de 10 años de edad, sigue grave y continúa internado en el Hospital Infantil Universitario de Torreón. Sus familiares, que son de bajos recursos, piden ayuda a la comunidad lagunera, pues ha requerido de muchos medicamentos costosos.

El menor actualmente está entubado y el personal médico indica que por su estado, tiene un 50% de posibilidades de sobrevivir a las quemaduras que sufrió porque le cayó un cuete, parte de la pirotecnia que otros niños y adolescentes estuvieron lanzando la noche del 24 de diciembre.

Ángela González, tía del menor, permaneció este viernes haciendo "guardia" en el hospital, mientras los padres del niño, Rafael Valdez y Liliana González, salieron a conseguir apoyo económico para costear la atención médica de su hijo. Rafael trabaja como albañil y así mantiene a su familia.

El niño pasó la Nochebuena internado, debatiéndose entre la vida y la muerte, porque a las 9 de la noche le cayó el cuete mientras se encontraba con otros niños en la calle, en la colonia Eduardo Guerra.

Lo anterior provocó que se quemara su ropa y de inmediato inhaló sustancias tóxicas que de ésta se desprendieron, quemándole el esófago y parte un pulmón.

El personal médico indicó que si fueran sólo las quemaduras externas, el niño ya estaría recuperándose pero la complicación vino por inhalar las sustancias, que de inmediato le provocaron lesiones internas graves.

Los medicamentos que ha requerido son costosos, pues solo el jueves, la cuenta de los mismos iba en 5 mil pesos.

"Yo soy una de las personas que están en contra de que jueguen con los cuetes y la pólvora, ni tampoco darles dinero a los niños para que compren eso. En este caso, los niños andaban jugando en la calle pero no con eso y a él le cayó y hoy está muy grave. Él no andaba jugando con eso, él solo lo recibió", dijo Ángela, visiblemente afectada por el estado de salud crítico del niño, quién no obstante tiene posibilidades de sobrevivir.

"Nos dicen que necesita entrar a quirófano, está entubado pero necesitan meterle un catéter y nos dicen que la operación es de riesgo... Nos explicaron que podría quedar ahí, pero estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos y los médicos también, su papá anda ahorita con un donador también, viendo a ver si pueden ayudarnos con el seguro social", mencionó la tía ayer, no obstante no fue posible trasladarlo, porque el señor no aparece en el sistema del IMSS pese a haber sido dado de alta. La cirugía del niño es urgente.

Entre los medicamentos que ha requerido el niño destacan frascos de albúmina del 25% y el Relacum de 50 mg. Donativos en medicina o económicos, pueden contactarse con la tía del menor al 87 13 375 342.