Javier Cortés busca resurgir con el San Luis

- El volante Javier Cortés afirmó que aprovechará al máximo la oportunidad que le brinda el equipo del Atlético San Luis y en el que buscará resurgir, luego de algunos años de poca actividad.

"Muy contento, me pareció una buena oportunidad para jugar, hace rato que no lo hago, y estoy muy contento porque me dan la confianza aquí en San Luis", dijo.

Entrevistado a su salida de la práctica del cuadro "potosino", el ex jugador de Santos Laguna manifestó que quiere retomar su carrera y dejar en claro que todavía tiene argumentos para ayudar a lograr los objetivos trazados.

"Demostrar que queda algo importante para mí, pienso aprovecharla, se me presenta, no la quiero desaprovechar. Quiero resurgir, hacer algo importante, vengo con la mentalidad positiva de ganar, de hacer historia con San Luis y hacer lo mejor para el equipo", apuntó.

Así mismo, aceptó que para él es muy importante el ponerse bajo las órdenes del técnico Guillermo Vázquez, con quien fue campeón en el torneo Clausura 2011 de la Liga MX en la final en la que los Pumas vencieron a Morelia.

"Me da mucha confianza saber que está Memo, es alguien que dentro de mi carrera fue muy importante, siempre me apoyó. Esta oportunidad con él es algo que me motiva para salir adelante", sentenció.

El cuadro de San Luis debutará en el torneo Clausura 2020 de la Liga MX el sábado 11 de enero cuando visiten el estadio Universitario para verse las caras con los Tigres de la UANL.