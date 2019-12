Ofelia Medina no cambiaría su pasado

Si tuvieras la oportunidad de cambiar tu pasado, ¿lo harías?, es la pregunta que plantea la película mexicana El hubiera sí existe, en la que participa Ofelia Medina y es la actriz quien responde a ella.

"Es la primera vez que me pregunto esa posibilidad y la respuesta es no, no cambiaría absolutamente nada porque estoy satisfecha con mi pasado.

La vida es así y no quiero pensar en cambiar lo que ya sucedió, pues quien soy ahora es el resultado de todo eso y me gusta", explicó en entrevista.

El hubiera sí existe es una comedia romántica dirigida por Luis Eduardo Reyes, que se estrenó este 25 de diciembre, narra la historia de "Elisa" (Ana Serradilla), una joven tímida que nunca toma riesgos, hasta que se encuentra con su versión del futuro, que intentará cambiar su aburrida y monótona vida. Ofelia Medina es quien interpreta la versión del futuro de "Elisa", compartiendo personaje con Ana Serradilla.

Al respecto, comentó: "Ella y yo nos llevábamos tan mal.

Durante el rodaje protagonizábamos pleitos espantosos y gritábamos todo el tiempo, sólo veíamos al pobre director sufriendo".

Lo anterior fue entre risas, y ya en serio, destacó que fue una delicia trabajar juntas.

"Ambas creemos que Luis Eduardo Reyes es un director extraordinario y una persona gentil y amorosa. Eso que trae lo impregnó en el ambiente de la filmación.

Ofelia Medina destacó que la película invita "a no conformarse, a no decir: 'Es mi destino y ¿qué le voy a hacer? Si tengo que cuidar gatos toda la vida, pues cuidaré gatos toda la vida'.

"El mensaje es que debes atreverte a vivir, que tal vez fracasarás, pero, como dice Rosario Castellanos: 'Es mejor tener una que otra cicatriz, a tener la memoria como un cofre vacío.

Hay que vivir y seguro que el amor llegará'".

La actriz informó que está próxima a concluir su espectáculo Cada quien su Frida, basado en las canciones que le gustaban a la pintora mexicana, así como en los textos de su diario y las cartas que escribió.

Se presenta en el Teatro Wilberto Cantón, de la Sociedad General de Escritores de México (Sogem).