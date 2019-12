'Actores somos más que redes sociales'

Ernesto Laguardia considera que el medio artístico ha evolucionado negativamente en los últimos años ya que ha escuchado que actualmente en los castings toman en cuenta el número de seguidores que los artistas tienen en sus redes sociales para asignarles un papel.

"Se me hace muy negativo ya que un actor es quien remueve emociones, quien puede mover al público en su forma de ser, en su forma de actuar y de pensar; creo que nosotros tenemos un papel social y con todo respeto, tenemos algo mucho más profundo que los seguidores de las redes", opinó.

El actor aseguró que a pesar de esta situación muchos de sus compañeros e incluso él siguen haciendo castings con la esperanza de interpretar papeles que dejen un mensaje positivo en el público.

"Ojalá que realmente entendamos que el medio artístico es parte de una sociedad importante, influyente, sensible y que el público decida quiénes son los actores que realmente les mueven las ilusiones y que no sólo vean a aquellos que salen uno tras otro y pueden aparecer y desaparecer", dijo el también presentador.

El actor dijo que además de trabajo y felicidad familiar, para el próximo año espera que los actores obtengan el valor que merecen.

"Tenemos muchísimo talento en México, yo admiro a muchísimas compañeras y compañeros, pero al final el público decide qué calidad es la que debe de seguir y eso es lo yo espero que suceda en el 2020", agregó.

Ernesto asistió a la última presentación de la temporada de Cats, el musical, donde también estuvo presente Alexis Ayala, quien opinó al respecto, ya que ha escuchado de la situación, aunque él muy pocas veces se ha enfrentado a ella, pues ya casi no realiza castings.

"A mí no me toman en cuenta por el número de seguidores, mi casa sigue y seguirá siendo Televisa; evidentemente sí he tenido que castear en algunas cosas de cine y otras cosas, pero solamente una vez me preguntaron cuántos seguidores tenía en Instagram y se me hizo muy chistoso, no me quedé, no sé si eso tenga que ver", dijo Ayala entre risas.