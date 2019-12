Agradecida por un año maravilloso

La cantante española Ana Torroja se mostró agradecida por un año más en el que sus seguidores le han refrendado su apoyo, pues además tuvo la posibilidad de seguir con su música como solista.

A través de sus redes sociales, Torroja compartió un video de un minuto en el que se hace acompañar de un pianista en los acordes de la melodía Un año más, la cual pertenece al disco Descanso dominical que lanzó en 1988 cuando formaba parte de la agrupación Mecano.

"¿A qué les suena esto? Pues a que ya estamos en Navidad.

¿Qué les voy a decir? Que ha sido un año maravilloso, otro año maravilloso que me han regalado, otro año maravilloso en el que he podido compartir con todos vosotros música, experiencias, aventuras y vivencias", expresó Ana. Torroja, quien se dio a conocer por interpretar temas como Mujer contra mujer, Cruz de navajas y La fuerza del destino durante la década de 1980, agregó: "Solamente quiero desearos que tengan una feliz Navidad y que el año que viene sea un año requeté bonito, los quiero mucho". En vísperas de Navidad, la cantante lanzó Ya me cansé de mentir, una canción que habla de las relaciones tóxicas, y que se suma a Llama, Antes y Ya fue, sencillos que forman parte de la etapa que emprendió como solista desde hace varios años.

"Habla de esas relaciones tóxicas y enfermizas en las que nos encontramos a veces y en las que nos mentimos a nosotros mismos porque queremos seguir ahí, sin ver la realidad de por qué no deberíamos estar en ese sitio", contó Ana Torroja sobre su nuevo sencillo Ya me cansé de mentir.