No ha dejado contento a nadie: Anaya sobre AMLO

El exalcalde de Torreón, Guillermo Anaya Llamas, reflexionó sobre el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, de quien aseguró "no ha dejado contento a nadie".

El político del Partido Acción Nacional (PAN) señaló que López Obrador deja diversos pendientes "claves" durante este 2019, año que ha sido el más violento de la historia reciente a pesar de las diversas promesas que realizó en campana.

"La federación no le ha cumplido a nadie, yo creo que falta inversión de la federación, hay muchas obras que se quedaron en el tintero, pues en materia de seguridad en este año no habrá recursos para los municipios...En muchos otros rubros, no solamente para los estados, sino para los municipios, pues vamos a sufrir esa falta de inversión", declaró.

Destacó que a pesar de dicha situación, el municipio de Torreón ha podido destacar a nivel nacional, esto como logro compartido entre el Gobierno estatal y el propio Ayuntamiento, del que alabó el trabajo del propio alcalde Jorge Zermeño.

"Deberemos de compensar de la falta de recursos ahorita con la federación, en hacer menos con más, para que Torreón se vea menos afectado y podamos volver a hacer obras de calidad, que sea una ciudad pujante y una ciudad modelo".

Anaya además recordó sus años al frente de la ciudad de Torreón (2003-2005) en la que se registraron inversiones diversas, mismas que se vieron afectadas por la llegada del clima de inseguridad en 2009 y que hasta los últimos años ha comenzado a ceder.

"Vivimos una sequía de cerca de 12 años sin una nueva industria, entonces esto que acaban de anunciar (empresas) es una gran noticia, pero por supuesto que muchos jóvenes que salen de las universidades que se tienen que ir...Ha impactado mucho, pero se están haciendo las cosas bien", señaló.