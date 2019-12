Fija su postura ante el feminismo

El actor y cantante español Bertin Osborne definió su postura ante el feminismo al asegurar que está ciento por ciento de acuerdo con todas las asociaciones que defienden los derechos de la mujer.

En entrevista con un programa de televisión española, el presentador dijo de manera enfática: "A ver si de una vez la gente entiende lo que quiero decir.

Estoy de acuerdo porque la mujer tiene los mismos derechos que el hombre en este país y eso no lo puede discutir nadie".

Osborne salió al paso de las críticas que recibió en redes sociales luego de elogiar a la presentadora de televisión Emma García y bromear diciendo: "Ahora igual me denuncias", lo que cayó muy mal al público y asociaciones feministas. Aclaró que aquello fue una broma.

"Si a una mujer no se le respetan sus derechos, el primero que voy al juzgado soy yo. No estoy de acuerdo con las asociaciones feministas españolas con respecto a la violencia de género, soy peor", dijo.

Y detalló que "a cualquier hijo de Satanás que maltrate a una mujer o la viole, yo lo capaba, no castración química, como a los becerros.

Eso lo hacía sin pestañear, explicó.

Concluyó diciendo que "Sería muy bueno que todas las asociaciones feministas las viéramos alguna vez con pancartas y chillando delante de las embajadas de esos países vergonzosos que todavía lapidan a las mujeres.

No las he visto todavía, pero me encantaría verlas", añadió.