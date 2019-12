Laporta se postulará a presidencia del Barcelona

- El expresidente del club de futbol Barcelona, Joan Laporta, dio a conocer que pretende postularse de nueva cuenta al cargo que dejó el 30 de junio de 2010, el cual fue ocupado entonces por Sandro Rosell.

Laporta confesó que ninguno de sus posibles contrincantes le convence del todo, por lo cual tomaría la opción de postularse para presidir de nueva cuenta al club catalán, cuando termíne la dirigencia de Josep María Bartomeu.

"No veo a ningún candidato de mi gusto. Todavía falta un tiempo, aunque me postularé seis meses antes, seguramente. Sigo la actualidad del Barça y estoy preparando un plan de acción. Estoy preparando una propuesta para el futuro del club", comentó.

Además de dar a conocer sus intenciones, Laporta se adelantó respecto de sus expectativas y aseguró que le gustaría que, si consigue tomar el mando de nueva cuenta, el actual defensa Gerard Piqué se sucediera en la presidencia de la entidad catalana, debido a que lo considera la persona idónea.

"No estaría mal que, si yo me presento, después me siga Gerard Piqué como presidente, porque lo considero una persona idónea. Conoce el club, es culé, jugador del futbol base, el mejor central de la historia del Barça y tiene carácter y capacidad de trabajo. Solo que se prepare un poco a la hora de gestionar, ha demostrado que está preparado", agregó.

Por último, habló sobre los planes que tiene con el argentino Lionel Messi, a quien considera uno de los mejores futbolistas de la historia, por lo cual lo renovaría una y otra vez mientras él se sienta cómodo para seguir liderando a los "culés" dentro del campo.

"Creo que hay Messi para años, y lo demuestra jugando más atrás, y es lo que queremos todos. A Leo hay que renovarlo siempre, desde el punto de vista económico, porque desde el punto de vista humano y deportivo, se siente a gusto", concluyó.