Gestión de Zermeño divide opiniones

Opiniones prácticamente divididas ha dejado entre lectores de El Siglo de Torreón el primer año de gobierno del alcalde Jorge Zermeño.

En ejercicio de encuesta realizado durante la semana pasada, más de 2 mil lectores emitieron sus votos a la pregunta: "¿Cómo califica el primer año de Gobierno de Jorge Zermeño?".

Siendo el 31 por ciento de los lectores quienes indicaron que había sido "malo", tales votos fueron un total de 671.

Contestaron el 25 por ciento que les había parecido "regular" con 551 votos, al igual que "bueno" en proporción del 25 por ciento y con 562 votos.

Solamente el 19 por ciento de los lectores (424 voytos) consideró que el primer año de gobierno de Zermeño había sido "excelente".

Precisamente respecto al tema de la confianza de la gente, tomando en cuenta el hecho de que Jorge Zermeño es el único alcalde en la historia de Torreón que ha sido elegido para 3 periodos diferentes, el funcionario se dijo "agradecido" y prometió seguir buscando la mejora de todo el municipio y de sus habitantes.

"Yo tengo un enorme agradecimiento con la ciudadanía, yo recibo siempre a donde voy muestras de solidaridad, de apoyo, de reconocimiento, de bendiciones, lo cual lo agradezvo mucho, porque me siento muy acompañado por una ciudadanía pues que nos respeta y que colabora, el lema de Torreón de 'trabajar en equipo' es entender que vivimos en una casa grande y que todos tenemos algo que hacer y en beneficio de la ciudad".

Para el futuro el propio alcalde Jorge Zermeño dijo que se llegará en buen estado de administración a 2020, año en el que buscan concretar diversos proyectos de infraestructura, mejora social y desarrollo de la forma en la que se brindan los servicios públicos.

"Esto me compromete más, he sido el candidato con las mayores votaciones que ningún otro candidato a ningún cargo, llámese presidente de la Repúbñlica, senadores, diputados, alcaldes, nadie ha tenido las votaciones que he tenido yo del pueblo de Torreón, esto lo único que hace es comprometerme más y agradecerle a la gente su confianza".

Destacó que en 2020 por fin entran en operaciones nuevas empresas de gran calado como Milwaukee Tools, AlfaGomma, Easyway y otras más que recientemente anunciaron su llegada a Torreón, lo que supone que también se hará proveeduría local y de servicios que impactará de forma positiva en la comunidad, n solamente de la ciudad, sino de toda la Comarca Lagunera.