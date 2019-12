Exhorta Vialidad a tener más cuidado para prevenir accidentes

En tanto siguen registrándose fuertes accidentes de tránsito, como el ocurrido la noche del viernes en la zona Centro cuando dos camionetas chocaron dejando un saldo de seis lesionados y daños materiales estimados en 100 mil pesos, Vialidad Municipal exhorta a los ciudadanos a tener mayor cuidado por la presencia de más personas en las calles.

Les recuerda la importancia de no utilizar el teléfono celular al conducir, no manejar si se ingieren bebidas embriagantes, respetar las señales de los semáforos, no circular con exceso de velocidad y dar preferencia de paso a peatones y ciclistas.

La dependencia municipal destaca el riesgo de que ocurra una mayor cantidad de accidentes debido a que por la temporada de fiestas, visiblemente hay más flujo vehicular en las calles, sobre todo en sectores comerciales. También mayor consumo de alcohol.

Vialidad Municipal invita a los conductores en general a tener mayor precaución y evitar a toda costa los accidentes viales que pueden resultar en fatales consecuencias.

Insiste que si los conductores quieren festejar, que lo hagan pero "lo recomendable es contratar un servicio de transporte o designar a un conductor responsable".

Otra de las recomendaciones es evitar la imprudencia que significan las distracciones. "Estar atento al conducir debe ser siempre una prioridad".

Vialidad Municipal expresa especial precaución para que los conductores no utilicen el teléfono celular. "Conducir un automóvil requiere toda la atención para poder reaccionar a imprevistos mecánicos, externos, o internos de la unidad. Utilizar un teléfono celular es un serio distractor y está entre las principales causas de accidentes viales", informó. Los bulevares, calzadas y avenidas son los que tienen preferencia.

