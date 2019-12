Jorge Ortiz de Pinedo repite obra pastoral

Por tercer año consecutivo, el productor Jorge Ortiz de Pinedo presenta Sé lo que hicieron la pastorela pasada, una comedia teatral en la que el padre y la monja de una parroquia, se pelean por interpretar al arcángel en una pastorela.

La obra toma su título de la afamada película estadounidense Sé lo que hicieron el verano pasado (I know what you did last summer, 1997). "Es una pastorela irreverente, pero muy divertida, aunque quizá haya quien se ofenda", comentó el actor y productor.

"Lo que pasa es que todo se desarrolla en una iglesia. Ahí están el cura y la monja que se pelea porque quieren hacer al personaje del arcángel Gabriel en una pastorela. Como no hay problema con que lo haga una mujer o un hombre, ahí empieza todo el conflicto", explicó.

El segundo acto, dijo, "es aún más divertido porque ahora quieren interpretar a la Virgen María y se vuelve un cotorreo muy divertido. El monaguillo padece esta situación porque es quien tendrá que dar su veredicto y sabe que con alguno de los dos quedará mal. Todo sucede al estilo 'La Voz México'".

Indicó que al final nadie hace ni al arcángel ni a la virgen, pero la anécdota es motivo para invitar al público a que participe, pues los espectadores suben al escenario para dar vida a los animales del pesebre y al mismo arcángel.

En Sé lo que hicieron la pastorela pasada actúan Oscar Ortiz de Pinedo, Adriana Moles, Santi Mutante, Baldomero Jiménez. Se presenta en el Foro Odeón del Centro Cultural Royal.

Jorge Ortiz de Pinedo recordó que este año fue de contrastes. Al inicio celebró el éxito que alcanzó con la obra Atracción fatal, que produjo, pero también lamentó que le quitaran la concesión del teatro López Tarso en el Centro Cultural San Ángel, de donde no pudo sacar todas sus cosas.