Apoya Casa Hogar Abrázame a niños vulnerables

Con 14 años de realizar labores a favor de los niños que enfrentan violencia de parte de sus padres, la Casa Hogar Abrázame requiere diariamente el apoyo de empresas y laguneros para sostener este hogar de pequeños vulnerables.

Mariela Castillo Guzmán, procuradora de fondos de esta asociación civil, dijo que se cuenta con un patronato encargado del manejo de la Casa Hogar, en donde se atienden a niños vulnerables, quienes han sido separados de sus padres por ser violentados en sus hogares.

La historia de esta Casa Hogar es que fue iniciada por dos personas en la ciudad de Matamoros, en un lugar pequeño y con pocos niños, pero que con el tiempo otras personas se han ido sumando para apoyar esta causa social.

Precisó que, al contrario de otras asociaciones civiles, en donde los padres de familia llevan en forma voluntaria a sus pequeños a un internamiento voluntario el lunes y los recogen el viernes, en este lugar la procuraduría lleva a pequeños que son violentados por sus padres a Casa DIF y Abrázame.

Precisó que los pequeños son resguardados, no pueden salir ni recibir visitas a menos que se presente un documento que lo permita. Dijo que debido a que los pequeños vivieron con violencia física y maltrato psicológico es complicada la atención de los menores, dado que se debe dar otro tipo de atención con ellos.

Mencionó que muchos de los niños tienen otras costumbres y no tienen lineamientos firmes, no tienen acta de nacimiento, ni de vacunación y no van a la escuela.