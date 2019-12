Les depositan aguinaldo tras bloqueo de vialidad

Trabajadores suplentes del Hospital General Universitario "Dr. Joaquín del Valle Sánchez", bloquearon la avenida Juárez, afuera del nosocomio, lo que ocasionó un embotellamiento vial en la zona.

Tras una hora de haberse suscitado la protesta pública, fue hasta las 16:30 horas de este viernes 20 de Diciembre que finalmente se vio reflejado el pago de aguinaldos al personal suplente, el motivo de la inconformidad generalizada.

El Hospital Universitario depende de los recursos de la Universidad Autónoma de Coahuila y esperaban desde el pasado día 15 de diciembre estos recursos para el pago de aguinaldos de alrededor de 200 suplentes que laboran en este nosocomio, que cuenta con 488 trabajadores de base.

Debido a que este 20 de diciembre es la fecha límite en que pueden recibir este recurso, antes de que las autoridades administrativas se vayan de vacaciones y regresen hasta el próximo 9 de enero, fue que los suplentes se organizaron para manifestar su inconformidad y denunciar que no habían recibido esta prestación, pues consideraban como un riesgo muy real el que les fuera depositado ya hasta enero.

Julieta Solis, secretaria de Conflictos del Sindicato de Trabajadores de la U.A. de C., (STUAC), delegación del Hospital Universitario, enfatizó la necesidad de que las autoridades administrativas encargadas de realizar estos depósitos tengan mayor sensibilidad con el personal que espera con ansias este recurso: "Que no sean injustos y que no calienten tanto el dinero, porque es un derecho que ya se ganó el trabajador", dijo Solís, quién destacó el acompañamiento y apoyo que hizo la líder sindical de esta delegación, doctora Alicia Pérez Santillana, a los trabajadores suplentes, entre ellos médicos, enfermeras, personal de intendencia y administrativos. Todos acuden de manera continua a laborar, incluso hay personal que tiene entre 7 y 14 años laborando en el nosocomio como suplentes.

En este movimiento participaron alrededor de 10 suplentes, bloqueando un tramo de la avenida Juárez, exponiendo en cartulinas su molestia mientas que otros 30 permanecían dentro del Hospital para no caer en irregularidades, puesto que los que salieron a manifestarse ya habían concluido su turno, y quienes no, todavía estaban en horas de trabajo.

El STUAC, Delegación Hospital Universitario de Torreón, hizo hincapié en que en ningún momento abandonaron sus labores de atención hospitalaria, ni se negó la misma mientras duró la protesta.