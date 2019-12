Lanzan video del filme de Aretha Franklin

Los estudios MGM difundieron ayer el primer adelanto en video de Jennifer Hudson como Aretha Franklin en la película Respect, que contará la vida de la icónica cantante estadounidense.

En el video, de apenas 44 segundos, se puede ver a Hudson enfundada en un traje dorado, con una luz de fondo, mientras canta "What you want / Baby, I got it", la primera frase del tema icónico de Franklin, que se escogió para el título de la cinta.

Aunque el adelanto es corto, es suficiente para apreciar que Hudson no solamente hará un homenaje a la talla de "La reina del soul", al menos en lo vocal, sino que le imprimirá parte de su propio estilo.

Nada de esto sorprende. Hudson, quien se dio a conocer durante su participación en la edición de 2004 del concurso de canto American Idol, ya ha cantado antes temas de la legendaria intérprete en público.

La artista fue parte del grupo de cantantes que actuó en el funeral de Franklin y participó en el especial en su honor Aretha! A Grammy Celebration for the Queen of Soul, transmitido por la cadena CBS.

Además, fue parte del elenco de Sex & The City, Dreamgirls, Monster y Winnie, en la que encarnó a Winnie Mandela.

La cinta, que está prevista a estrenarse el 20 de octubre de 2020, contará además de Hudson con un elenco estelar que incluye a Forest Whitaker, Marlon Wayans, Audra McDonald, Marc Maron, Tituss Burgess, Saycon Sengbloh, Hailey Kilgore, Tate Donovan, Heather Headley, Skye Dakota Turner y Mary J. Blige.

Franklin, fallecida el 16 de agosto del 2018 a los 76 años no dejó testamento.