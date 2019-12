El actor Anthony Daniels apareció en las nueve cintas principales de Star Wars

Anthony Daniels pasó por una experiencia dolorosa tras no recibir el mismo reconocimiento público que los demás protagonistas de Star Wars cuando la primera película se estrenó en 1977.

Pero con el tiempo, su personaje de C-3PO llegó a ser uno de los más populares de la serie y él el único miembro del elenco que apareció en las nueve cintas principales de Star Wars.

El actor británico interpreta al "androide de protocolo" de voz suave construido por el joven Anakin Skywalker que habla con fluidez seis millones de idiomas. El robot dorado también apareció en la cinta derivada Rogue One (Rogue One: Una historia de Star Wars) y tuvo un cameo en Ralph Breaks the Internet (Wifi Ralph).

Los ingeniosos diálogos de C-3PO con su amigo androide R2-D2 a menudo sirvieron de interludio humorístico, convirtiéndolos en favoritos del público.

Ha sido un largo recorrido para Daniels, de 73 años, quien cree que su aparición en The Rise of Skywalker (El ascenso de Skywalker), probablemente sea su última como C-3PO. El actor resalta su experiencia con Star Wars en un libro de memorias, I Am C-3PO: The Inside Story, publicado en octubre.

En entrevista, Daniels conversó sobre C-3PO y rememoró algunos de los recuerdos más gratos de los últimos 42 años con la emblemática saga espacial del cine.

¿Cómo ha sido trabajar en las nueve películas?

Daniels: Ha sido mucho trabajo, y mucho empleo, lo cual es maravilloso. Como actor, uno siempre está buscando el próximo trabajo. Y a menudo ese próximo trabajo para mí ha tenido algo que ver con Star Wars. La amistad y compañerismo de ser C-3PO ha sido realmente un regalo.

¿Le sorprende lo lejos que ha llegado Star Wars?

Daniels: Al final de A New Hope (La guerra de las galaxias, o Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza), la película original, pensé que eso sería todo. Fueron 12 semanas de trabajo raro y difícil, no totalmente maravillosas. Entonces vinieron y dijeron hagamos otra, y después otra... Así que he sido arrastrado por fuerzas más allá de mi control. Pero finalmente, está terminando.

¿Es A New Hope su favorita en comparación con las demás?

Daniels: Sí, porque la entendí. La historia era lo suficientemente simple como para entenderla. Se volvió un poco complicada después de eso. Era una película inocente de buenas a primeras.

´Esa fue su cinta favorita, pero también le molestó que no lo reconocieran tras el estreno de Star Wars, ¿correcto?

Daniels: Fue difícil que no me asociaran con la película cuando recién salió. Fue una experiencia dolorosa que duró un buen rato pero que cambió con el paso del tiempo. Me trajo hasta donde estoy hoy, con mi nombre en el póster. Sólo a los padres les importa ese tipo de cosas.

¿Cuál ha sido su experiencia más memorable?

Daniels: En el desierto en el primer episodio. Fue absolutamente fascinante. Tuvo un impacto tan grande. Ver el efecto en la gente mirándome con el vestuario y ver sus reacciones. Uno es el centro de atención. Ellos no te pueden ver, pero tú absorbes la energía. Fue bien intenso. Lo llevo conmigo.

Cuando se pone su vestuario, ¿qué le pasa por la mente?

Daniels: Aquí vamos de nuevo. ¿Por qué estoy haciendo esto? Y entonces la adrenalina es maravillosa cuando alguien en el plató dice "acción". De repente, tus habilidades profesionales se apoderan de ti. La adrenalina va entrando poco a poco y hace que toleres las cosas. Y uno hace que las cosas funcionen como actor profesional.

¿Qué significa el personaje de C-3PO para usted?

Daniels: Es mi amigo, mi compañero. Es alguien a quien conozco realmente bien. Quiero estar con él todo el tiempo. Estoy orgulloso de conocerlo.

¿Cómo fue para usted no tener a Carrie Fisher durante la filmación de The Rise of Skywalker?

Daniels: Fue un poco nostálgico. Pero ella está tan presente en todos estos filmes. A uno como que se le olvida que está muerta, porque ella está ahí. Esa es la magia de este medio; nadie se va ya realmente. No podrás tocarlos físicamente, pero están ahí. Guardo dulces recuerdos.

¿Qué marca le dejaron Star Wars y su personaje?

Daniels: Es tan grande que hasta cierto punto todavía no la entiendo. Necesito alejarme de esto por un tiempo. Quizás debo hablar con más fans. Hay tanta gente que nos dice "Gracias por mi infancia". Le hemos dado a la gente muchas cosas. Ellos nos han retribuido con todo su entusiasmo y afecto.

Recauda 40 mdd en noche de estreno

La esperada película Star Wars: El ascenso de Skywalker recaudó 40 millones de dólares en cines de Estados Unidos y Canadá

en la noche de su estreno el jueves, según estimaciones de su distribuidora Walt Disney Co. La cifra de la novena entrega de la saga que narra la historia de un famoso guerrero Jedi en una galaxia muy, muy lejana se ubicó en el quinto lugar entre las películas

de mayor recaudación en la historia, dijo Disney.

En los mercados internacionales, El ascenso de Skywalker

sumó 59,1 millones de dólares adicionales en boletos, dijo la compañía. El estreno en Estados Unidos y Canadá tuvo una recaudación menor que las últimas dos películas de la saga principal de

Star Wars. El despertar de la Fuerza, que salió a los cines en 2015,

sumó 57 millones de dólares en su primera noche y Los últimos

Jedi, de 2017, vendió 45 millones de dólares en entradas.