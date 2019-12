Kendall Jenner revela la tendencia de tinte para morenas en 2020

Las nuevas tendencias de prendas, maquillaje o tinte para el próximo año han comenzado a surgir y todas estamos al pendiente de ellas para poder adecuarlas a nuestro estilo y lucir fantásticas en el inicio de la nueva década. Uno de los factores que más nos importan a muchas mujeres es el color de pelo que estará en tendencia en 2020 y para las morenas que quieran cambiar de color, hay una propuesta que a muchas les encantará.

Recientemente Kendall Jenner develó el que podría ser el tinte ideal para morenas este 2020, esto gracias a que subió una publicación a su cuenta de Instagram mostrando su nuevo look. Kendall a diferencia de sus hermanas es una chica que no acostumbra hacer cambios radicales en su pelo; pero recientemente ha experimentado y ha decidido dejar atrás la melena negra que la caracteriza. En el mes de octubre nos sorprendió pintando su pelo de un color rubio, este cambio lo hizo para modelar en la semana de la moda de Londres y París. Después de esto la vimos regresar a su color natural, pero no por mucho tiempo ya que decidió darle un toque diferente a su pelo con un tinte muy sutil en un tono castaño.

Pero hace poco subió un video en el que muestra su nuevo look además, develó el que se presume será el tinte ideal para morenas este 2020. En esta ocasión para celebrar Navidad y Año Nuevo, Kendall puso su pelo en las manos de la colorista Cassondra Kaeding que ha trabajado con Olivia Culpo, Natalie Portman, Dove Cameron, entre otras celebridades. El resultado final muestra a Jenner con una melena en un color castaño con un subtono pelirrojo. Este tono es ideal para las morenas que buscan darle luz a su rostro y suavidad a sus facciones. También es un color perfecto para las morenas debido a que resalta el tono de piel y color de ojos, que en la mayoría de los casos son de un tono oscuro.

Sin duda este color castaño con toques rojizos será el favorito y muchas querrán copiarle el look a Kendall. Aunque el tono es ideal para las morenas, también pueden llevarlo chicas con ojos verdes ya que resaltará su mirada. Si decides hacerte este cambio de look recuerda que debes acudir con un experto para que saber qué procesos hacer en tu pelo para llegar al tinte ideal para morenas este 2020. Y si tienes el tono muy oscuro será necesario hacer una o varias decoloraciones para que el resultado sea igual al de Kendall Jenner. Pero si no quieres un cambio tan radical o hacerle mucho daño a tu pelo siempre hay otras técnicas de decoloración por las que puedes optar, entre ellas las babylights o el balayage.