Margarita Rosa de Francisco revela que sufrió abuso sexual

La actriz y escritora colombiana Margarita Rosa de Francisco, famosa en México por su participación en la telenovela Café con aroma de mujer, revela que sufrió abuso sexual cuando tenía ocho años.

A través de la columna que escribe para el diario El Tiempo, detalla que el episodio sucedió mientras un muchacho, que trabajaba en la casa de su papá, supuestamente le daba clases de manejo. La actriz señala que "todavía me pregunto si más bien se trata de una fantasía que tuve al sentir tus ojos tan fijos sobre mí aquella tarde en que me estaba bañando en la piscina de la casa de mi tía con mi hermano y un amigo suyo. Se te veía muy acalorado, apoyado en la baranda que rodeaba la terraza; me imagino que por eso te desabotonaste la camisa y empezaste a pasearte de un extremo al otro y a fumar".

De Francisco refiere que una vez en la carretera, desierta, el joven le pidió que se sentara sobre él y tomara el volante. "Delante de mí veo una carretera en línea recta. La vía al aeropuerto. Mi compañero dobla a la izquierda. Por fin, un camino despejado en la mitad del valle. Siéntese aquí (sobre sus piernas). Agarre el timón que yo me encargo de lo demás...", dice que le indicó.

Y describe el momento haciendo referencia al himno feminista de origen chileno Un violador en tu camino que recorre el mundo, como un llamado de atención: "Y la culpa no era mía (tenía ocho años). Ni dónde estaba (dentro de un carro). Ni cómo vestía (un vestido con canesú y cuello redondo). El violador fuiste tú, muchacho. ¿Cuántos años tendrías? Calculo que por ahí unos veinticinco". Al final de su texto, la también cantante hace un llamado: "El violador en nuestro camino no es un individuo sino todo un sistema de abandonos y de duelos desiguales encadenados unos a otros. Sigamos gritando, mujeres, si eso ayuda a desarmarlo".