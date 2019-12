Sarita Sosa se lanza como cantante

Sarita Sosa, la hija menor de José José, se presentó ayer en una transmisión especial en la televisión de Estados Unidos, en la que se estrenó como cantante y de paso mandó un mensaje a sus hermanos mayores, José Joel y Marysol Sosa, y al pueblo de México.

"Los amo, ellos saben eso. Yo siempre estoy aquí", dijo Sarita, de 24 años, durante una entrevista de casi una hora para el programa Al rojo vivo, de la cadena estadounidense hispana Telemundo.

Los tres hermanos vivieron momentos de tensión tras la muerte de José José, el 28 de septiembre en Miami, a consecuencia de un cáncer de páncreas.

Una vez llegados a Miami, los hermanos mayores acusaron a Sarita, fruto de la unión del llamado "Príncipe de la canción" con Sara Salazar, de no permitirles ver el cuerpo. "Obviamente hay situaciones, pero siempre voy a desearles lo mejor", señaló Sarita, quien posteriormente hizo su debut como cantante al interpretar en el programa el popular villancico Have Yourself A Merry Little Christmas. Sarita, que estuvo al lado de José José en sus últimos meses, empieza así a cumplir lo que, dijo, fue la última voluntad de su papá: Que desarrollara una carrera como cantante.

Flanqueada por su esposo Yimmy Ortíz y por su madre, habló sobre los comentarios que se han hecho contra ella y su madre: "Todo es muy reciente. Ellos sufrieron con nosotros. Tenemos que tranquilizarnos, calmarnos", pidió. En tono conciliador, agradeció al pueblo mexicano por el amor que le expresaron al "Príncipe de la canción" durante los multitudinarios actos funerarios que se realizaron en Ciudad de México.

En ese país, muchos consideran a "Las Saras", como llaman a Sarita y a su madre, responsables de la separación entre José José y sus hijos mayores, además de las dificultades para organizar ahí los respectivos funerales.

"Yo les pido que respeten a su familia y que respeten a la mía", dijo a su turno Salazar. "Yo tengo sangre mexicana igual que ustedes", reveló, en alusión a su padre nacido en ese país.

Madre e hija alegaron que fueron "razones personales" del cantante las que lo llevaron a tomar distancia de sus hijos mayores, a quienes, según dijeron, no quiso recibir en el año y medio previo a su muerte, durante el que estuvo en Miami. Aseguraron que la salud de José José se había recuperado mucho tras la operación a la que se sometió en enero de 2018, en la que le extirparon el páncreas como último paso de un intenso tratamiento contra el cáncer en ese órgano. Sarita Sosa declinó dar detalles sobre sus planes futuros en el mundo artístico, así como de una posible visita a México. "Todo tiene que ir en el tiempo de Dios", afirmó.