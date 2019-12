Robert Downey Jr. estrena programa de tecnología en YouTube

Robert Downey Jr. estrena el programa "The Age of A.I." en donde su curiosidad por la tecnología será acompañada por su entusiasmo por aprender de la inteligencia artificial y la forma en que estos avances tecnológicos están modificando cada vez más (y con mayor rapidez) el mundo que nos rodea.

Esta serie, de 8 episodios, forma parte de la oleada de proyectos de aprendizaje y ciencia, producidos por YouTube Originals donde distintas celebridades indagan en temas para el aprendizaje de las audiencias como "BookTube" y "Could you survive the movies?".

El primer episodio habla sobre Mark Sagar, artista de efectos especiales y ganador a un Oscar, mientras construye una animación digital de otra persona. El segundo episodio ya está disponible también, a partir de ahora los capítulos serán estrenados semanalmente.