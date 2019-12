En justicia, el Estado 'no puede abdicar a su responsabilidad', advierte AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que en el tema de la impartición de justicia, el Estado no puede abdicar a su responsabilidad, pues "no pueden ser las personas las que hagan justicia por su propio sentir, por su decisión, eso no se puede permitir".

En ese sentido, en su conferencia de prensa, mencionó el caso de los grupos de autodefensa en algunos estados del país y sostuvo que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene que saber toda la verdad, no ocultar nada y castigar a los responsables. Sin embargo, el mandatario federal enfatizó que no se puede generalizar, pues hay asociaciones de personas que han cumplido bien su función de defender los derechos humanos, “hay asociaciones que lo hacen hasta ahora”. “Sí se formó un grupo que no solo actuó de manera ilegal con venganza y cometieron delitos, hubo quienes hicieron esto y fueron alentados por el mismo gobierno, les ayudaban a legitimar el uso de la fuerza, hubo todo un movimiento a favor de eso”, dijo, pero sostuvo que eso ya no se permite.