Reese Witherspoon y Jennifer Aniston cobran un millón de dólares por episodio

Con el sueldo que cobran Reese Witherspoon y Jennifer Aniston por cada episodio de su nuevo programa The morning show, de un millón de dólares, se rompe el esquema de las compañías de streaming en cuanto a salarios de sus protagonistas.

Variety publicó una nota en la que destaca que a las dos actrices se suman algunos nombres más que forman el "club del millón".

En el mismo grupo de élite están Nicole Kidman por la serie Nine perfect strangers, Jeff Bridges que aparece en The old man, entre otros.

La competencia entre las compañías generadoras de contenidos, en streaming, camina aceleradamente.

A la suma de nuevos jugadores, como Apple y Disney, y las costosas producciones, ahora se adicionan los elevados sueldos de las estrellas, todo para llevar espectadores a su molino.

De acuerdo a la publicación, el umbral del millón de dólares por episodio se romperá muy pronto.

Si una personalidad como Leonardo DiCaprio, Tom Cruise o Brad Pitt, finalmente sucumben al atractivo de una serie, no lo harán por un menor salario.

En este momento se rumora que Chris Pratt está valorando un proyecto que le pagaría 1.4 millones por episodio, mientras que Harrison Ford está desarrollando una versión escrita de la serie documental The Staircase, en la que le pagarán 1.2 millones por episodio.