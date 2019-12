La actriz mexicana Angélica Rivera no se sometió a cirugía estética en el rostro como se especuló en redes sociales al criticar una imagen de ella, aseguró su hija Sofía Castro.

"Siempre comparto fotos con mi mamá, siempre ha estado así de guapa, así de hermosa. Siempre ha tenido ese pelo rubio espectacular y no se ha hecho nada. Lo último fue cuando tuvo el accidente, pero nada más fue un golpe", explicó.

Tras su divorcio del expresidente Enrique Peña Nieto, dijo que por el momento su madre no tiene pareja sentimental; incluso dedican mucho tiempo a estar juntas.

Relató que en Los Ángeles la acompañó durante algún tiempo cuando se encontraba en exámenes finales. "Me estoy preparando para un proyecto que tengo en enero y como ya estaba muy cansada ella me fue a apapachar". "Tenga pareja o no, siempre los apoyo (Enrique y Angélica) y siempre los apoyaré, pero eso ya depende de mi mamá, yo la quiero ver feliz trabajando o no, con pareja o sin pareja. Como ella quiera estar, pero que esté feliz", resaltó.

Sofía Castro, quien disfrutará la cena de Navidad en la Ciudad de México al lado de su familia también habló de su primo Cristian Castro al comentar que lo apoyará si es que el cantante decide contraer nupcias de nuevo, como ha trascendido. "Soy muy fan de Cristian y lo adoro, es mi vecino en Los Ángeles cuando de repente está allá. La verdad no me gusta hablar de mis tíos o primos porque es algo muy personal, pero yo lo apoyo, no importa si va por su cuarta o quinta boda", concluyó.